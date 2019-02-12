"Bir Aşk İki Hayat" filminin İzmir galası 15 Şubat'ta

Başrollerini Bergüzar Korel ve Engin Akyürek'in paylaştığı, yılın aşk filmi ‘Bir Aşk İki Hayat'ın özel gösterimi 15 Şubat'ta İzmir Optimum'da gerçekleşecek.

Senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz'ın kaleme aldığı, Ali Bilgin'in yönettiği, Ay Yapım ve Medyapım ortak yapımı olan "Bir Aşk İki Hayat" filminin İzmir özel gösteriminde ünlü oyuncular ve film ekibi sinema severlerle buluşacak. 2019'un ilk aşk filmi, Sevgililer Günü haftasında tüm çiftlere duygusal anlar yaşatacak.

Filmin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Engin Akyürek de, 15 Şubat Cuma akşamı saat 19.00'da İzmir Optimum'da gerçekleşecek söyleşide sevenleriyle hasret giderecek. Ünlü oyuncular daha sonra, Cinemaximum salonlarında filmi İzmirli hayranlarıyla birlikte izleyecek.

Sevgililer Günü için çiftlere birçok sürpriz hazırlayan Optimum, programlar kapsamında ayrıca, romantik aşk şarkıları eşliğinde dans performansları ile ziyaretçilere romantizmi doruklarda yaşatacak.