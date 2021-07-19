“Biz Varız”da kurban eti bağışı kabul edilecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlayan “Biz Varız” kampanyası Kurban Bayramı'nda da sürecek. Büyükşehir, Kurban Bayramı'nda 65 yaş üstü dar gelirli vatandaşlara kavurma ve kuzu kemik suyu dağıtacak. İzmirlilerin bağışladığı kurban etlerini de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracak. İzmirlilerin sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren belediye ise sekiz büyükbaş mobil kurban kesim ünitesi, bir küçükbaş mobil kurban kesim ünitesi ve 11 kesim çadırı kurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlayan “Biz Varız” kampanyası Kurban Bayramı'nı da içine alacak şekilde genişletildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda 65 yaş üstü dar gelirli vatandaşlara 3 bin 500'er kutu kavurma ve kuzu kemik suyu dağıtacak ve bağışlanan kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Etler, küçük üreticiyi desteklemek için daha önce canlı hayvan ve yem desteği verilen İzmirli çiftçilerin ortak olduğu kooperatiflerden alındı ve 226 küçükbaş hayvanın eti kavurmaya dönüştürülecek.

Bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mezbahalarına ve mobil kurban kesim noktalarına getirilen kurbanlık canlı hayvanların etlerini bağış olarak kabul edecek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere aşevinde yemek ve kavurma olarak değerlendirilecek. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların bağışlamak istedikleri kurbanlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi mezbahalarına ya da mobil kesim noktalarına götürüp kesim işlemini yapması yeterli olacak. Vatandaşlara, kesim işleminden sonra kurban etlerini Büyükşehir'nin aşevine bağışlayabilecek. Bağışlanan etlerin sevkiyatı belediyeye ait soğuk hava sistemli araçlarla sağlanacak.

Mobil kurban kesim üniteleri kuruldu

Büyükşehir, halkın hijyenik ortamda kesim yapabilmesi için sekiz büyükbaş mobil kurban kesim ünitesi, bir küçükbaş mobil kurban kesim ünitesi ve 11 kesim çadırı kurdu. İki büyükbaş bir küçükbaş kurban kesim ünitesi Bornova Işıkkent Kurban Pazarı'nda, iki büyükbaş kurban kesim ünitesi Konak'ta Kocakapı Mahallesi Yeşildere semtindeki boş arsalarda, iki büyükbaş kurban kesim ünitesi Bayraklı Doğançay Mezarlığının yanında ve iki büyükbaş kurban kesim ünitesi ise Gaziemir Sarnıç'ta kesim hizmeti verecek. 11 kesim çadırı ise ilçe kurban hizmetlerine devredilecek.

Büyükşehir'in mezbahaları da hizmet verecek

Büyükşehir tarafından işletilen Aliağa, Bergama, Kiraz, Ödemiş ve Urla mezbahalarında eğitimli kasaplar tarafından kurban kesimi yapılacak. Büyükşehir'in kendi kesim yapacağı konteynerler 3 metre genişliğinde, 13 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde. İçinde vinç, monoray, su deposu, gövde ayırma testeresi ve kesim makası bulunuyor. Ayrıca büyükbaş kesimini monoray üzerinde mezbaha standartlarında yapılabilen ünitelerde günlük 100 büyükbaş hayvan kesimi yapılabilecek. Kesim için konteynere giren hayvan en fazla 7 parça halinde gıda poşetleri içerisinde vatandaşlara teslim edilecek.

Sağlık öncelik

İzmir genelindeki 11 metropol ilçede İzmir Büyükşehir Belediyesi, arife ve bayramın 3. günü dahil kesim sırasında kaçan hayvanların yakalanması için ekipler hazır bulunduruyor. Ekiplere 293 35 61 ve 64 numaralı telefonlardan erişilebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Haşere Mücadele ekipleri tarafından başlatılan ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına, hem kurban satış yerlerinde hem kurban kesim yerlerinde bayram süresince ve sonrasında devam edecek. Hayvan satış alanlarında çadır içlerindeki ve toplama alanlarındaki hayvan dışkılarına karasinek üremesini önlemek amacıyla larvasit uygulaması, toplama alanlarındaki dışkıların üzerine toz kireç uygulaması yapılıyor. Ayrıca ergin karasinek mücadelesi için alan genelinde sırt ULV cihazı ile insektisit uygulaması düzenli olarak yapılıyor. Kurban satış alanlarında hayvan dışkılarının belli bir alanda toplanması ve günlük olarak uzaklaştırılması işi ilçe belediyelerinin sorumluluğunda devam ediyor.

204 TL cezası var

Cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde kesinlikle kurban kesimi yapılmayacak. Belirlenen yerler dışında kurban kesen veya kesilen kurban atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara, Kabahatler Kanunu'nun 41/3. maddesi gereği işlem yapılacak ve belediye zabıta görevlileri tarafından 204 TL para cezası uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde uygunsuz kurban kesimlerini önlemek için denetimlerini sürdürecek.

Kesim ücretleri belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait mezbahalarda ve mobil kurban kesim ünitelerinde büyükbaş kurbanı görevli kasaba kestirmek isteyenlerden bayramın birinci günü 400 TL, ikinci ve diğer günlerde ise yığılmaları engellemek için indirimli olarak 250 TL, küçükbaş hayvanlar için ise bayramın birinci günü 135 TL, diğer günler 85 TL olarak belirlendi. Kurban kesim sırası alma işlemi ilçe mezbahalarımızda 5 Temmuz'da başladı.