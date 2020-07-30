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Bornova'da rekreasyon alanının üst kısmında ot yangını

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti üst kısmındaki otluk alanda yangın çıktı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti üst kısmındaki otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.


Yangın, akşam saatlerinde Kızılay Mahallesi Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti üst kısmındaki otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese 3 arazöz sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerce, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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