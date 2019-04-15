Buca şehitlerini unutmadı

Buca Şirinyer Meydanı'nda gerçekleştirilen ve yüzlerce vatandaşa ulaşan lokma hayrına katılan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, törenin ardından Buca'nın şehitleri Muhammed Cihangir Çubukçu ve Ömer Sarı'nın ailelerine misafir olup, ihtiyaçlarını sordu.

Buca Belediyesi, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla Şirinyer Meydanı'nda lokma hayrı düzenledi. Vatanı koruma ve savunmasında canlarını feda eden şehitleri anmak için düzenlenen hayra yüzlerce vatandaş katıldı, uzun kuyruklar oluşturdu. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, lokma hayrından sonra vatanı korurken şehit düşen Bucalı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu ve Ömer Sarı'nın baba evlerine konuk oldu. Şehitlerin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Erhan Kılıç, şehit ailelerine Türk bayrağıyla birlikte Ulu Önder Atatürk ve ay yıldız motifleriyle bezeli kolye ve plaket sundu.

"Bu fedakârlık sonsuza dek unutulmayacaktır"

Lokma hayrına katılan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, şehitlik makamının en üst mertebelerden biri olduğunu ifade ederek, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyoruz. Vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize olan borcumuzu ödememiz mümkün değil. Bu büyük fedakârlık sonsuza dek unutulmayacaktır. Şehitler Haftası'nda biz de şehitlerimizin ruhuna lokma dökmek istedik. Cumhuriyeti ve onun değerlerini korumak, bizlere bu büyük zaferleri ve güzel yurdumuzu armağan eden, canları pahasına bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan kahramanlarımızı, şehitlerimizi bu duygu ve düşünceler ile rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum” diye konuştu.