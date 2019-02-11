Kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz cuma günü 71 yaşında hayata gözlerini yuman Karşıyaka'nın sembol isimlerinden Op. Dr. Bülent Zeren, toprağa verildi. Zeren için ilk tören yelken şubesinde gerçekleştirildi. Buradaki törenin ardından Zeren'in cenazesi Beşikçioğlu Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Zeren'in ailesinin yanı sıra Samet Aybaba ve Yılmaz Vural gibi spor dünyasından birçok önemli isim de katıldı. Namazın ardından Zeren'in cenazesi Doğançay Mezarlığına defnedildi. Alanında Türkiye'nin en önemli hekimleri arasında yer alan Zeren, Karşıyaka Spor Adamları Derneğinin (KARSAD) başkanlığını da yürütüyordu.