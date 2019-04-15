"Çevrenizi değiştirin obeziteden kurtulun"

Dr. Tufan Ergenç, "Birlikte yaşayan bireyler arasındaki davranış benzerliklerine bağlı sağlıksız yaşam sorunlarında da benzerlik görülmektedir" dedi.

Yapılan sosyolojik araştırmalara göre kişilerin sosyal çevresinde de kendilerine benzeyen kişilerle arkadaşlık kurduğunu ve grupta kötü bir alışkanlık varsa bu alışkanlıklardan toplu halde vazgeçmenin zor olacağını söyleyen Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, "Bu çerçevede obez insanların da daha çok obez arkadaşları olduğu görülmektedir. Obezlerle aynı ortamı paylaşan kişilerin de kilo alma ve obez olma riski artmaktadır. Örneğin Ailede anne baba obez ise aynı beslenme alışkanlıklarını çocukları da benimseyerek aşırı kilolu oluyorlar. Aileler bu konuda dikkatli olmalı. Aynı sosyal ortam içerisinde sağlıksız yiyecekler ve kalorili alkol alımı gibi kötü alışkanlıklar birlikte yapılmaya başlanıp, bir süre sonra bu durum sosyal aktivite haline dönüşmektedir. Bununla birlikte bir arada yaşayan bireyler arasındaki davranış benzerliklerine bağlı sağlıksız yaşam sorunlarında da benzerlik görülmektedir" dedi.

“Çevreniz size yardımcı olmalı"

Obeziteden kurtulmak için diyet programı uygulayan kişilerin sosyal çevrelerine dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Ergenç, "Kilo vermek isteyen bireylere bazen çevreden de destek gelebilir. Ancak bazen de 'Bir kerecik ye', 'Bundan bir şey olmaz' gibi ısrarcı cümlelerle kilo vermek için çabalayan kişinin direnci zorlanabilir. Kilo vermek isteyen birey, mümkün olduğunda bu tarz sosyal çevreden uzak durmalıdır. Bu konuda sosyal çevrenizi uyarmalı ve onlardan size yardımcı olmasını istemelisiniz. Aksi takdirde onlarla bir süre görüşmemek tedavi sürecinde olan kişi için daha sağlıklı olacaktır" şeklinde konuştu.