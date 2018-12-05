CHP ile İYİ Parti İzmir'de ilk temas

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşılık Millet İttifakı ile yerel seçimlere girmeyi planlayan İYİ Parti ve CHP'de genel başkanlar görüşmelerinin öncesinde İzmir'de ilk temas gerçekleşti. Bir buçuk ay önce atanan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti ve CHP'nin Cumhuriyetin değerleri konusunda aynı hassasiyeti taşıdığına inandığını söyledi.

Görüşmelerinin sadece bir nezaket ziyareti olduğunun altını çizen CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Kırkpınar'a başarılar dileyerek, “İYİ Parti'nin ülkenin geleceğinde demokrasinin hukukun üstünlüğü, Cumhuriyetin korunmasında önemli bir misyonu olduğunu düşünüyoruz. Partiniz için ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“İYİ Parti ile aynı hassasiyetlerdeyiz”

Basın mensuplarının ‘İYİ Parti ve CHP'nin İzmir'de de işbirliği yapıp yapmayacağı' sorularını yanıtlayan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Bu görüşme bir ittifak görüşmesi değil. Bu ziyaret bir nezaket ziyareti. Genel merkez düzeyinde genel başkanlarımızın zaten görüşmeleri oluyor. Ancak sayın başkanın dediği gibi bu ülkenin milletin geleceğini bekasını düşünen herkes zaten bir beraberlik içine giriyor seçim sürecinde. Buna ittifak, dayanışma, gönül bağı, birliktelik dersiniz, tanımlamak isimlendirmek çok önemli değil. İYİ Parti'nin Cumhuriyetimizin geleceği konusunda aynı hassasiyetleri taşıdığını biliyoruz. Önümüzde yerel seçim var. Sayın il başkanımız atanalı bir buçuk ay oldu. Bir süredir niyetiydik, hayırlı olsun demeye geldik. Fikir alışverişinde bulunalım diye kendilerini ziyaret ettik. Bizim hassasiyetlerimiz var. İYİ Parti'nin de var. Biz bu hassasiyetler konusunda siyaset anlayışı konusunda zaten örtüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu süreci el birliğiyle atlatmamız lazım"

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da, CHP ve İYİ Parti'nin Türkiye'ye sahip çıkma arzusunda olan grup ve partilerin bir araya gelmesinin şart olduğunu dile getirerek,“Ülke çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu süreci el birliği ve işbirliği ile atlatacağımız kanaatindeyim. Kuvva ruhuyla günümüzdeki süreçte bu birlik ve beraberliğimizi Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin sonsuza kadar bu topraklara sahip olması duygusuyla bir araya gelmemizin elzem olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Kırkpınar, 1 Nisan tarihine de işaret ederek, İYİ Parti ve CHP'nin işbirliğinin bir arada olmasının önemine dikkat çekti.

“Her vatanseverin bir arada olması lazım"

İki parti arasındaki işbirliğine yönelik Kırkpınar, şunları söyledi:

“1 Nisan sabahı inşallah Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılı süreçten kurtulmanın müjdeci ilk günü olur. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin temel değerlerine, ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak için Türk siyasetinde henüz 14. ayına dahi girmemiş ancak parlamentoda temsil edilen, vatansever, milliyetperverlerin bir araya gelerek ülkenin geleceği için iddiası ve projeleri olan bir partiyiz. Mesele ülke yönetimine talip olmaktan çok ülke meselelerine çözüm bulmak olmalı. Ben Cumhuriyetin kurucusu Atatürk tarafından kurulan CHP'nin, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma duygusu ve mücadelesini takdirle karşılıyorum. Gelecek hepimizin ülke hepimizin. Koskoca bir imparatorluktan Cumhuriyet ortaya çıktı. Kuvva ruhuyla günümüzdeki süreçte bu birlik ve beraberliğimizi Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin sonsuza kadar bu topraklara sahip olması duygusuyla bir araya gelmemizin elzem olduğuna inanıyorum. Ekonomik sorunlar aşılabilir. Ülkenin çeşitli sebeplerle düştüğü sıkıntılar aşılabilir. Ama bu ülkenin kutuplaşmayı ayrışmayı aşacağı tek şey var o da bu ülkeye gerçekten sahip çıkma arzusu içinde olan grup ve partilerin bir araya gelmesi lazım. Ayrıştırmaya çare bulamaz iseniz, ayrıştırmayı derinleştirirseniz toplumsal çözülme başlar. Bu da bu cennet vatana göz dikenlerin buralara bir gün sahip olma hevesinde olanların işini kolaylaştırırız. Dolayısıyla her vatanseverin yurtseverin Cumhuriyet değerlerine inanan insanların mutlak suretle bir arada olması lazım.”

Başkanlardan Cumhur İttifakı yorumu

Basın mensuplarının Cumhur İttifakı'nın İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin şansının ne olacağı sorusuna yanıt veren İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, “Cumhur İttifakı'nın adayını İzmir'in nasıl bulduğu önemli bizim değil” yanıtını verdi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in bu konuya yönelik değerlendirmesi ise "Seçmenin İzmir'in düşüncesi önemli. Her siyasi partinin hedefleri var. AK Parti'nin de İzmir ile ilgili düşünce ve beklentilerini biliyoruz. İzmir her zaman cumhuriyetin demokrasinin hoşgörünün çeşitliliğin merkezi olmuştur. Duruşundan İzmir'in taviz vereceğini düşünmüyorum” şeklinde oldu.

“Halkın kararı belli, 1 Nisan”

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, MHP ile ittifakın İzmir'de sonuç verip vermeyeceğine dair bir soruyu da yanıtladı. Kırkpınar, “MHP'de yöneticilik yapmadım. Bir kez il başkanlığı adaylığım oldu. Ülkü ocaklarında bulundum. 18 yaşında ülkü ocaklıydım. MHP'lilik başka şey ülkücülük başka şey. Tabanı biliyorum ama saray üç günde bir yoklama yapıyor. İzmir'de de yaptırıyorlar. Tedbirleri bu kez yeterli olmaz. Halkın kararı belli. 1 Nisan” ifadelerini kullandı.