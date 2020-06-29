Çiğli Ata Sanayi Sitesinde büyük temizlik: 100 ton atık toplandı

İzmir'de Çiğli Belediyesi, bölgenin oto tamir ve bakım merkezi olan Ata Sanayi Sitesinde geniş kapsamlı temizlik çalışması başlatılırken, ekipler tarafından 100 ton atık toplandı.

Bölgedeki en büyük oto tamir ve bakım merkezi olan Çiğli Ata Sanayi Sitesi ve çevresinde, büyük temizlik çalışması yapıldı. Ekipler yol kenarları, orta refüjler, parklar ve atıl durumdaki arazilerde kosa temizliği gerçekleştirdi. Başta ana caddeler ve ara sokaklar olmak üzere tüm yollar dip bucak süpürüldü. Yaklaşık 700 esnafın bulunduğu Çiğli Ata Sanayi çevresinde bulunan 100 ton atık madde ve moloz toplanarak temizlendi. Çalışmalar kapsamında ayrıca yol kenarlarında terk edilmiş durumda bulunan hurda araçlar çekildi.

Çevre bakım ve temizliğine önem veren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Yeni normal düzende tekrar üretim faaliyetlerine başlayan Ata Sanayi Bölgemizdeki emekçilerimizin sağlığını korumak amacıyla temizlik çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Günlük insan sirkülasyonunun çok fazla olduğu bu bölgede çevre ve yol temizliği, atık madde toplanması ve hurda araçların çekilmesi konusunda çalışmalarda bulunduk. Çevremizi temiz tutmak ve emekçilerimizin sağlığını güvence altına almak için temizlik çalışmalarımız bundan sonraki süreçte de devam edecek” dedi.