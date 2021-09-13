Çiğli'de Abdullah Baştürk İşçi Kitaplığı açıldı

Başkan Utku Gümrükçü'nün öncülüğünde belediye personellerinin mesai saatleri dışında kalan vakitlerini verimli değerlendirmeleri amacıyla başlatılan sosyalleşme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Daha önce voleybol sahasının inşa edildiği Şantiye Tesisinde son olarak Abdullah Baştürk İşçi Kitaplığının açılışı yapıldı. Açılış törenine Başkan Utku Gümrükçü, İzmir Milletvekili Kani Beko, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Genel Sekreteri Şükret Sevgener, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, Genel-İş DİSK 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve diğer şube başkanları ile başkan yardımcıları, meclis üyeleri, işyeri sendika temsilcileri ve personeller katılım gösterdi.

Abdullah Baştürk'ün ismi yaşatılacak

Açılışı yapılan işçi kitaplığına iki dönem milletvekilliği yapmış ve ömrü sendikal mücadele ile geçmiş Genel-İş sendikasının kurucularından ve eski genel başkanlarından olan Abdullah Baştürk'ün ismi verildi.

Başkan Gümrükçü: “İş verimliliği artacak”

Belediye personeline yönelik sosyalleşme çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Mesai arkadaşlarımızın iş verimliliğini yükseltmek amacıyla başlattığımız çalışmalar sürüyor. Kısa süre önce voleybol sahamızın yapımını tamamladık. Son olarak, işçi kitaplığımızı açtık. Kitaplığımıza ülkemizdeki sendikal mücadelenin öncülerinden Abdullah Baştürk'ün ismini verdik. Belediye halkın örgütüdür, sendika da işçinin örgütüdür. Belediye ile işçinin örgütü bir araya gelirse oradan hem bir enerji doğar hem de hizmet kalitesi ve çalışma kalitesi iyileşir. Şantiyemize işçi arkadaşlarımızın talebiyle Atatürk büstü yerleştirdik. Voleybol sahamızı da açtık. Benim de çok önem verdiğim konulardan biri de kütüphane. Sınıf bilinci yoksa, yurttaşlık bilinci yoksa ne demokrasi oluşabilir, ne sol gelişebilir ne de başka bir şey konuşabiliriz. Ben masanın iki tarafında oturan biri olarak bir taraftan emeğin temsilcisi bir siyasi partinin ilçe başkanlığını yapan diğer taraftan da o partinin görevlendirmesiyle belediye başkanlığı biri olarak bun bir görev olarak gördüm ve bugün Abdullah Baştürk'ün adıyla, İzmir'de bir ilk belki de Türkiye'de bir ilk şantiyede bir işçi kütüphanesi açıyoruz. Hem kendi olanaklarımız hem de ülke çapında bir dayanışma ile oluşturuldu. Didim ve Köyceğiz'den kitap geldi. İşçilerimiz ve ben evlerimizden kitap getirdik. İşçinin olduğu yerde üretim vardır. Üretimin gelişmesi artı değerin çoğalması sosyal demokratların görevi de onun halka doğru yansıtılmasıdır. Kurum içi sosyal aktivite alanlarını çeşitlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kani Beko: “12 Eylül'de mücadele verdi”

Abdullah Baştürk'ün sıradan bir insan olmadığını belirten CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Demokrasinin kalbinin attığı bir yer Çiğli. Abdullah Baştürk ile birlikte yıllarca sendikal mücadelede bulunduk. 12 Eylül faşist cuntasına karşı mücadele verdi, cesur bir adamdı. Bu güzel kütüphaneye Abdullah Baştürk'ün ismini verildikleri için Utku Gümrükçü Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Remzi Çalışkan: “Türkiye'de bir ilk”

Çiğli Belediyesi Şantiye Tesisinde açılan bu kitaplığın Türkiye'de Abdullah Baştürk ismiyle açılan ilk kütüphane olduğunun altını çizen Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, “Ülke olarak içerisinden geçtiğimiz bu karanlık sürece denk düşen bizim için çok anlamlı bir proje oldu kütüphane. Bu bir ilk Türkiye'de bir ilk. Abdullah Baştürk adına ilk kütüphane Çiğli Belediyesi'nde açılıyor. Utku Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Konuşmalarından ardından Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Başkan Utku Gümrükçü'ye çiçek takdim etti.