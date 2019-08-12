İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çiğli'de yaz-kış yüzme keyfi

Hayata geçirdiği sportif etkinliklerle İzmir’de sporun nabzını tutan Çiğli Belediyesi, spor okulları bünyesinde başlattığı yüzme kurslarıyla vatandaşlara yaz-kış yüzme imkanı sunuyor.

Hayata geçirdiği sportif etkinliklerle İzmir'de sporun nabzını tutan Çiğli Belediyesi, spor okulları bünyesinde başlattığı yüzme kurslarıyla vatandaşlara yaz-kış yüzme imkanı sunuyor.



Halen 130 çocuğun yüzme dersi aldığı kurslar, pazartesi ve çarşamba günleri özel bir kolejin yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştiriliyor. Kursiyerlerin hijyenik koşullarda eğitim alması adına havuz suyu her ders öncesi uzman kişiler tarafından özenle kontrol ediliyor. Deneyimli hocalar eşliğinde verilen derslerde bütün kursiyerlerle bire bir ilgileniliyor. Kısa süre içerisinde önemli öğrenci sayısına ulaşan yüzme kursları, sağlanan aile ortamı ve modern fiziki imkanlarıyla Çiğlili vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.