DEÜ'den Ege'nin ilk kapsamlı 'Covid-19 İzlem Merkezi'

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Ege Bölgesinin ilk kapsamlı ‘Covid-19 İzlem Merkezi'ni açtı. Merkezde, korona virüs tedavisi sonrasında oluşacak kronik rahatsızlıklar ve organ yetmezliği gibi konularda sıkıntı yaşayan hastalara hizmet verilecek; hastaların, tetkik ve tedavilere hızlıca erişmeleri sağlanacak. Salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında hastaların ya da hastalık geçirenlerin yakından takip edilmesinin ve bilgi toplanmasının gerekli olduğunu kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bu noktada merkezin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

Çin'de başlayan ve kısa sürede küresel bir felakete dönüşen Covid-19 salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü mart 2020'den itibaren hastalıkla mücadelede tanı, teşhis ve tedavi hizmetlerini aralıksız sürdüren DEÜ, Ege Bölgesinde önemli bir ihtiyaca cevap verecek 'Covid-19 İzlem Merkezi'ni kurdu. Covid-19 tedavisi sonrasında oluşacak kronik rahatsızlıklar ya da organ yetmezliği gibi konularda sıkıntı yaşayan hastalara hizmet verecek merkezde, hastaların tetkik ve tedavilere hızlıca erişmeleri sağlanırken; burada elde edilen veriler ışında yeni bilimsel araştırmaların da önü açılmış olacak. Merkezin hem koordinasyon hem de bilgi toplama açısından önemli bir görevi yerine getireceğini ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üniversite olarak bu süreçteki önceliğimiz, hastalarımızın tedavi edilmesi ve sağlıklarına kavuşturulması oldu. Olağanüstü şartların ortaya çıktığı bu hassas dönemde, kısa vadeli ve ivedi formüllerin bulunması gerekiyordu. Üniversite olarak bizler de büyük bir titizlik ve sorumlulukla çalıştık. Geldiğimiz noktada ise bulaş riski son derece yüksek bu virüsün hastalar üzerindeki uzun vadeli etkilerini tespit etmemiz, verilerini toplamamız ve seyrini izlememiz gerektiğini düşündük. Buradan hareketle DEÜ Rektörlüğü olarak, üniversite hastanemizdeki hocalarımızın gayretleriyle bir merkez oluşturmaya karar verdik” dedi.

"Uzun vadeli riskler de daha net şekilde ortaya çıkartılabilecek"

Merkezde oluşturulan yazılım sayesinde hastalarla ilgili geniş bir veri tabanının oluşturulacağını kaydeden Rektör Hotar, “Salgınla mücadelede bilinmezliği ortadan kaldırmak ve başarıyı artırmak için daha çok bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Bu merkezimizde zaman içinde hastalarımızdan elde edilecek somut verileri, bulguları veya olay hikayesini ilerleyen dönemlerde araştırmacılarımızın ve bilim insanlarımızın hizmetine sunacağız. Bu sayede hastalığa bağlı oluşabilecek uzun vadeli riskler de daha net şekilde ortaya çıkartılabilecek. Böylece merkezimiz, ilaç geliştirmeden tedavi yöntemlerine kadar birçok aşamada ya da protokolde bilim dünyamıza referans teşkil edecek. İş ve işlemlerini kapsamlı olarak planladığımız merkezimizde ulusal sağlık politikalarımıza uygun çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Merkezimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyor; açılmasında emeği geçen aile fertlerimize de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Hedef günde 500 hasta

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Bayrak, şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar 7 binin üzerinde hasta, tedavi için hastanemize başvurdu. Covid-19 salgını bilinmezliklerle dolu bir süreç olduğundan, hastaların uzun dönemdeki takiplerini yapabilmek, hastalığın seyrini anlayabilmek için 'Covid İzleme Merkezi'ne ihtiyaç duyduk. Rektörlüğümüzden alınan destek çerçevesinde merkezimizi oluşturduk. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığındaki hocalarımız ve tıpta uzmanlık öğrencilerimiz ile hastalarımızın takipleri yapılacak. Covid-19'un uzun dönemli etkileri tamamen ortaya çıkarılmaya çalışılacak. Türkiye'de kurulan Covid-19 izlem merkezlerinde ilk sıralardayız. Ege Bölgesinde bu ölçekte bir merkez de ilk defa oluşturuldu. Günde yaklaşık 500 hastaya ulaşmayı hedefliyoruz. Ulaştığımız hastalara anket ve testler uygulayarak, analizlerini gerçekleştireceğiz. Anlamlı istatistik verilere ulaştığımızda bilimsel sonuçlarını deklare edeceğiz."

Covid-19 veri tabanı

Covid-19 İzlem Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Belgin Ünal, salgının başında bu yana tanı, teşhis ve tedavi alan hastaların izlemini yapacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu: “Merkezimiz, Covid-19 hastalıklarını izleyen tanısını koyan ve tedavisini yapan anabilim dalları ile birlikte oluşturduğumuz bir yerdir. İzlemlerde erken tanı ve uygun klinik yönlendirme ile aslında hastaların sağlık durumunu iyileştirmeye çalışıyoruz. Başhekimlik tarafından görevlendirilmiş 10 personelimize, görüşmeler ile ilgili eğitim verdik. Hastaları aradıklarında verileri kaydedecekleri yazılımı oluşturduk. Böylece hastanemize başvuran tüm hastaların geniş bir veri tabanı oluşacak. Hastalar bu merkeze başvurarak Covid-19 tedavisi sonrasında oluşacak kronik rahatsızlıklar, organ yetmezliği gibi birçok konuda sağlık hizmeti alabilecek. Elde edilen bilgilerle oluşturulacak veri tabanı araştırmacılara büyük kolaylık sağlayacaktır.”