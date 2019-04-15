Dev uyuşturucu operasyonu şüphelileri İzmir'e getirildi

Akdeniz'in uluslararası sularında Türk emniyeti, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin bir gemiye düzenlediği operasyonda 5 ton esrar ele geçirilirken, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 5 kişi İstanbul ve Tekirdağ'da yakalanarak İzmir'e getirildi.

İzmir Emniyet Müdürülüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay önce deniz yolu ile yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Türkiye'ye getirileceği bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince 5 Şubat'ta örgüt mensuplarının Türk bayraklı Pervin Oğulları isimli tekne ile İzmir'den uluslararası denize açıldıkları belirlendi. Moritanya, Fas ve Cezayir'e giden şüphelilerin yurt dışında kurdukları irtibatlar neticesinde yüklü miktarda uyuşturucu madde temin ettikleri ve uyuşturucunun uluslararası sularda balıkçı ve özel teknelere aktarılarak Türkiye'ye getirileceği tespit edildi. İstihbari bilgiler üzerine bugün sabah saatlerinde Akdeniz'in uluslararası sularında içerisinde 1'i kadın 6 kişinin bulunduğu 'Pervin Oğulları' isimli balıkçı teknesine Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Libya'ya 78 deniz mili, Tunus'a 150 deniz mili ve Türkiye'ye yaklaşık 750 deniz mili mesafede uluslararası sularda yapılan “Birlik” adlı operasyonda gemide bulunan şüpheliler gözaltına aldı. Gemide yapılan aramalarda yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirildi.

İstanbul ve Tekirdağ'da yakalanan şüpheliler İzmir'e getirildi

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda İstanbul'da 4, İzmir'de 3, Tekirdağ'da 1 ve 'Pervin Oğulları' gemisinde 6 şüpheli olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığına ait özel uçakla İstanbul ve Tekirdağ'da yakalanan 5 şüpheli havayolu ile İzmir'e getirildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirilen aralarında örgüt lideri İ.Y.'nin de bulunduğu 5 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında aprona yanaşan emniyet araçlarına bindirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldü.