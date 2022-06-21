Doğanlar Holding'den 50 milyon dolarlık yatırım hedefi

Doğanlar Holding, faaliyet gösterdiği 4 ayrı sektörde, 28 şirketiyle Türkiye'deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'deki yatırım bölgelerini tek tek gezen Doğanlar Holding yöneticilerinin yeni durağı Ege Bölgesini temsilen İzmir oldu. Doğanlar Holding İcra Kurulu Üyesi ve Doğyap İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doğan Ali Doğan, Doğanlar Holding İcra Kurulu Üyesi ve Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Doruk Doğan ve Ogün Doğan, basın toplantısı düzenleyerek holdingin yatırımlarını anlattı. Holding, 50. yılını kutladığı 2022'de 50 milyon dolar değerindeki yeni yatımlarla ilk 50 grup arasında yer almayı hedefliyor. Doğanlar Holding; çevre ve sürdürülebilirlik, istihdam, ihracatta büyüme ve akılcı finansman tablosu ilkeleri çerçevesinde marka strateji ve hedeflerini belirlerken, ciro ve istihdam hedefleri doğrultusunda güvenli çözümlerle maksimum fayda sağlamaya odaklanıyor.

“Çöpten enerji üretiyoruz”

Doğanlar Holding'in mobilya, enerji, perakende ve inşaat olmak üzere dört sektörde faaliyet gösterdiğini hatırlatan Doğan Ali Doğan, “Mobilya grubunda beş markamız olan Doğtaş Mobilya, Kelebek Mobilya, Kelebek Mutfak ve Banyo, Lova Yatak ve e-ticaret markamız Room Store ile sektörde yer alıyoruz. Holding olarak hizmet verdiğimiz ikinci sektör, enerji sektörü. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapıyoruz. Bu bağlamda Biotrend şirketimiz katı atık bertarafı yapıyor ve bunun sonucunda ayrıştırma tesislerinden çıkan ürünlerden enerji üretimi yapıyoruz. Bununla ilgili yatırımlarımız devam ediyor. İzmir'de Harmandalı ve Bergama bölgesinde iki farklı tesisimiz, yine Aydın'da bu konuyla ilgili biyokütle tesisimiz bulunuyor. Çöpten enerji üretiyoruz. Katı atık bertarafı sonrasında ayrıştırılıp geri dönüşümü yapılacak ürünleri katma değer sağlayıp ekonomiye geri kazandırıyoruz. Bunun dışında elektrik üretimi noktasında kullanabileceğimiz diğer organik ürünlerden elektrik üretimi yapıyoruz. Ortaya çıkan kompost denilen malzemeden de gübre ele ediyoruz. Bu çerçevede sera yatırımlarımız da mevcut. Örneğin Sivas'ta katı atık bertarafı ve çöpten elektrik üretimi yaparken, aynı zamanda serada domates üretiminde bulunuyoruz. Biotrend şirketi olarak enerji üretiminin yanı sıra katı atık bertarafı, dolayısıyla geri dönüşüm, sera ve elektrik üretimi yapıyoruz” diye konuştu.

Yurt dışı projeleri

İnşaat sektöründe çeşitli alt ve üst yapı yatırımları yaptıklarını belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle yurt dışında projelerimiz mevcut. Batı Afrika'nın en büyük sebze-meyve hali projesini Senegal'de gerçekleştirdik. Çanakkale tarafında konut çalışmalarımız var. Geçen yıl 30 milyonluk bir proje çalışması başlattık. İstanbul'da kentsel dönüşüm olarak konut yapacağız. Dördüncü sektörümüz olan perakende alanında da güçlüyüz. 500'ün üzerinde mağazamız var. Bunlardan 150 tanesi de kendi mağazamız. Mobilya grubu olarak perakende olarak büyümeye devam ediyoruz. Ağustos ayında Senegal'de mobilya mağazamızı açacağız. Biga Home markamızla önceliğimiz Batı Afrika. Daha sonra Amerika pazarını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"1,2 milyon ton CO2 emisyonunu engelledik"

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Doğan, “Biotrend Enerji, 11 ilde aktif ve yapılmakta olan yatırımlarıyla birlikte Türkiye genelinde toplam 18 tesisiyle faaliyet gösteriyor. Böylece; ilk çeyrek sonunda 750 bin ton atık bertarafı yaparak 1,2 milyon ton CO2 emisyonunu engelledik. Türkiye'de geçen yıl yapımına başladığımız Ayvacık Projesi ve Ezine'de inşaatı halen devam eden biyokütle santralimizi 2022 yılı bitmeden devreye almayı planlıyoruz. İnegöl ve Bergama entegre katı atık tesislerinde yatırımlarımızı ilave fermantasyon tankları için devam ettiriyoruz. Yeni üretimler ve kapasite artışları ile beraber, 2022 sonunda 120 MWe kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Biotrend Enerji'nin, 2021'deki başarılı halka arzının ardından kurumsallaşma çerçevesinde önemli adımlar attık. Ortağımız olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığımız sözleşme ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne attığımız imzayla, marka adına önemli açılımlar gerçekleştirdik. Bu yılın ilk yarısında Biotrend Enerji, ortağımız olan Avrupa Kalkınma Bankası (ERBD) tarafından her yıl düzenlenen ve projelerin bağımsız bir jüri panelinde değerlendirildiği EBRD Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde bronz ödülün sahibi oldu. Biotrend Enerji bünyesinde, daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için sadece çevre alanında değil, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve hayata geçirmek için de çalışıyoruz. ‘Kadın için şiddet farkındalığı eğitimi', ‘Hayat Ağacı Kütüphanesi', ‘Köy okullarına kitaplık ve kamelya projesi' gibi nice projelerimiz mevcut. Sürdürülebilirlik konusu bizler için önemli bir alan. Bu sebeple 2022 yılında şirketimiz içinde sürdürülebilirlik ofisi kurduk” dedi.

"Karbon ayak izimizi düşürüyoruz"

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Doğan da Biotrend Enerji ile ilgili yaptığı açıklamada sürdürülebilir enerjinin faydalarını şu sözlerle anlattı: “Biotrend Enerji tesislerinde evsel atıklar, geri dönüşüm ve enerji sektörüne ek olarak tarımsal üretimde de kaynak olarak kullanılıyor. Bu alandaki ilk adımı Sivas'ta topraksız 54 bin m2'lik alana kurulan cam sera ile attık. Burada, Türkiye'de bir ilk olarak AB sertifikalı domatesler yetiştireceğiz. Sadece atıktan enerji üretimi değil, alternatif yenilenebilir enerji üretimi projeleri de gerçekleştiriyoruz. Tesislerde geri kazandırılan atıkların ikinci hammaddeye dönüşümü için AR-GE süreçleri yürütüyoruz. Yeşil dönüşüm çok önemli. Sera gazı emisyonlarına ilişkin hedeflere ulaşmak ve çok taraflı anlaşmaların hükümlerini yerine getirmek için 2022'den itibaren sektörlerde ve şirketlerde yeşil dönüşüm daha da hız kazanacak. Avrupa Birliğinin (AB) sınırda karbon düzenlemesi mekanizması için geçiş dönemi de 2022'de başlayacak ve yıl boyu devam edecek. Sera gazı engellemelerini de uluslararası standartlarda sertifikalandırıyoruz. Takasa tabi olan bu sertifikalar uluslararası piyasalarda birer emtia olarak da kullanılıyor. Gönüllü karbon piyasalarında sertifikasyon sağlayıcı kuruluşlardan biri olan VERRA/Verified Carbon Standard (VCS) üzerinden projelerimizi geliştiriyoruz. Biotrend Enerji olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İklim Hızlandırma Programı'na kabul edildik. 55 ülkede gerçekleştirilen bu programa ülkemizden katılan atıktan enerji üreten tek şirket olarak önemli bir ilki başardık. Sera gazı emisyonlarımızı azaltarak karbon ayak izimizi düşürüyoruz. Böylece Avrupa Birliği 2050 Karbon Nötr Kıta Hedefi ve Türkiye 2053 Net Sıfır Hedefi ile uyumlu katkımızı ortaya koyacağız. Biotrend Enerji, iklim dostu bir marka olarak ilerlemeye devam edecek.”