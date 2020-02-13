Egeli akademisyen, ağız içi yumuşak doku nakli için yeni cihaz ve cerrahi yöntemini literatüre kazandırdı

Dr. Nejat Nizam, oldukça zor bir tedavi yöntemi olan ağız içi yumuşak doku naklini kolaylaştırmak için geliştirdiği cihaz ve cerrahi yöntemi literatüre kazandırdı. Çalışmalarından dolayı Doç. Dr. Nizam'ı tebrik eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yeni cihaz ve cerrahi yöntemle ilgili bilgi aldı. Rektör Budak, ürünün Almanya'da üretildiğini ve dünyada satışa sunulduğunu söyledi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, oldukça zor bir tedavi yöntemi olan ağız içi yumuşak doku naklini kolaylaştırmak için yeni bir cihaz ve cerrahi yöntemi geliştiren EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nejat Nizam'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Diş hekimliği pratiğinde dişleri veya implantları çevreleyen yumuşak dokulara yapılan cerrahi girişimlerin sayısının hızlı bir şekilde arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Nizam, hem sağlıklı bir diş etine sahip olmak hem de estetik bir görünüm elde edebilmek için periodontal cerrahi girişimlerin gerekebildiğini söyledi. Bu cerrahi girişimlerden birinin yumuşak dokuyu bir bölgeden alıp yetersiz olduğu başka bir bölgeye nakletme işlemi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Nizam, “Ancak, yumuşak dokunun alınma tekniği oldukça zordur. Teknik beceri ve tecrübe gerektirir ve ağızın arka bölgelerinden alınması istendiğinde anatomik faktörler nedeniyle uygulama ya çok zor olmaktadır ya da mümkün olmamaktadır. Bunun yanında alınan yumuşak dokunun miktarı teknik zorluklar nedeniyle nakledilmesi istenen bölgeye sıklıkla uymamaktadır ve yetersiz doku nakli yapılmasına neden olabilmekte ya da doku alınan bölgede gereğinden fazla travma yaratılmaktadır” diye konuştu.

‘Nizam punch' adını verdi

Zorluklardan dolayı ağız içerisinde yapılan yumuşak doku nakillerinin genellikle az sayıda olan uzman hekim tarafından uygulanabildiğini belirten Doç. Dr. Nizam, “Sözünü ettiğimiz zorlukların üstesinden gelebilmek için yeni bir cihaz tasarlayıp yeni bir cerrahi yöntem geliştirdik. Cihaza ‘Nizam punch' adını verdik ve oldukça saygın bir dergide yeni bir yumuşak doku alma yöntemi olarak yayınlanarak literatüre girdi. Böylelikle hem hekim hem hasta için cerrahi işlemler hızlanıp kolaylaştı, ameliyat sonrası doku alınan bölgede dikiş atılmasına gerek kalmadan iyileşmenin sağlanması mümkün oldu. Her seferinde aynı miktar ve şekilde doku alınabilmesi sağlandı. Ayrıca ağızın arka bölgelerinden kolaylıkla doku alınması sağlandı, implant çevresine dokunun çok basit ve dikiş kullanmadan nakledilmesi mümkün oldu. Operasyon için gerekli olan beceri ve tecrübeye olan ihtiyaç azaldığından ilgili işlemlerin daha fazla hekim tarafından güvenle yapılması sağlandı” dedi.

50'den fazla ülkede satışa sunuldu

Almanya'nın en büyük dental el aleti üreticilerinden olan Helmut Zepf firmasının kendisiyle irtibat kurduğunu söyleyen Doç. Dr. Nizam, “Firma, Nizam Punch'ı seri üretime geçirmek için talepte bulundu. Yaptığımız görüşmelerin ardından üretimine başlanan cihaz şu anda 50'den fazla ülkede satılıyor ve yabancı hekimler tarafından kullanılıyor. Türkiye'de de aynı firmanın distribütörü tarafından satılan ürün en çok satış yapılanlar listesinin en üst sırasında yer alıyor” diye konuştu.

Rektör Budak'tan tebrik

Doç. Dr. Nizam'ın geliştirdiği ürüne yoğun talepten mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Budak, “İmplant tedavisinde en etkili yöntem, sağlıklı damak dokusunu alıp implant yapılan dişin etrafına entegrasyonunun sağlanması. İşte bunu yapabilmek için bir Türk bilim adamı olan Nejat hocamız, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde bir anlamda tıbbi ekipman geliştirdi. Çalışmaları, kendi alanındaki en iyi uluslararası dergide yayınlanan yöntem bilim dünyasına da kazandırıldı. Geliştirilen tıbbi malzemenin üretimine, Almanlar başlamış durumda ve dünyaya pazarlıyor. Hocamızı bu çalışmasından dolayı tebrik ediyorum. Diş Hekimliği Fakültemizin Periodontoloji Anabilim Dalı, Türkiye'de de en iyi olduğumuz alanlardan biri. Ege Üniversitesi olarak hocalarımızın yaptığı bu çalışmalarla gurur duyuyoruz, maddi ve manevi olarak da her zaman yanlarındayız” dedi.