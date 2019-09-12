Eğitim seti Menderes Belediyesinden

2019-2020 eğitim öğretim yılında ilköğretim birinci sınıfa başlayan öğrencilere Menderes Belediyesi tarafından eğitim seti hediye edildi. Öğrencilerin ihtiyacı olan tüm kırtasiye malzemelerinin bulunduğu eğitim seti ilçedeki tüm okullarda çocuklara ulaştırıldı.

İhtiyaçları olacak her şey

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından dağıtılan eğitim seti içinde yer alan kurşun kalem, kırmızı kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, mum boya, kuru boya, elişi kağıdı, makas, sayı seti fasulyesi, sayı seti çubuklar, tahta kalemi, etiket ve bant 26 ilk öğretim okulunda bin 60 öğrenciye hediye edildi.

Eğitime destek sürecek

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, eğitime önem verdiklerini belirterek, “Okul yaşantısına adım atan ve yeni eğitim öğretim yılına merhaba diyen birinci sınıf öğrencilerimize eğitim setlerimizi hediye ettik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman destekçileriyiz. Onların eğitim yaşantılarına katkı koymaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarıyla geçecek bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.