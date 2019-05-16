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Eğitimciler ve gazeteciler halı sahada buluştu

İzmir’ de görev yapan basın çalışanları ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları halı saha maçında karşılaştı, kazanan centilmenlik oldu.

İzmir' de görev yapan basın çalışanları ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları halı saha maçında karşılaştı, kazanan centilmenlik oldu.


İzmir'de eğitimciler ve basın çalışanları halı sahada bir araya geldi. Ramazan ayında spora dikkat çekmek için gerçekleştirilen halı saha organizasyonuna basın çalışanları ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları katıldı. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşma izleyicilere zevkli anlar yaşattı. Rekabetin üst düzeyde olduğu karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf eğitimciler oldu. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Fuat Uğur, gençleri spora teşvik etmek istediklerini belirterek, “İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında spora ve sağlıklı yaşama teşvik etmek amacı ile böyle bir karşılaşma yapmaya karar verdik. Biz eğitimciler ve basın mensubu olarak çalışan değerli arkadaşlarımız gençleri spora teşvik etmek istiyoruz” dedi. Basın ekibinden Serhan Çifdalöz ise, “Sonuç dostluğu değiştirmedi" dedi.

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