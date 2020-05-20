EÜ, 65. yılını törenle kutladı

Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden olan Ege Üniversitesi (EÜ)'nin kuruluşunun 65. yılı, düzenlenen tören ile kutlandı.

Ege Üniversitesi (EÜ), kuruluşundan bugüne kadar 65 yılı geri bıraktı. Yıl dönümü nedeniyle rektörlük bahçesinde ise tören düzenlendi. Törende, Atatürk anıtına çelenk sunularak İstiklal Marşı okundu. Korona virüsü nedeniyle sosyal mesafe kurallarına da dikkat edildi.

Programda konuşan Prof. Dr. Budak, "Bugün, bizler için çok önemli bir gün. Bugün üniversitemizin kuruluşunun 65. yıl dönümü; ancak bu yıl kuruluş yıl dönümümüzü buruk bir biçimde kutluyoruz. Gönül isterdi ki 65. kuruluş yıl dönümümüzü öğrencilerimizle birlikte büyük bir coşkuyla kutlayalım; fakat bu arzumuzu, tüm dünyayı tesiri altına alan korona virüsü salgını nedeniyle gerçekleştiremiyoruz. İnşallah seneye kuruluş yıl dönümümüzü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını hep birlikte büyük bir coşku ve heyecanla kutlayacağız. Geride bıraktığımız iki buçuk yıl içerisinde üniversitemiz açısından gururla anacağımız çok kıymetli başarılara hep birlikte imza attık. Üniversitemizi, hak ettiği şekilde araştırma üniversiteleri arasına taşıma yolunda önemli bir mesafe kat ettik. Üniversitemizdeki tüm koşulları, bilime sunduğumuz faydayı artıracak şekilde geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz. Bu hedefler doğrultusunda sunmuş olduğu katkılar dolayısıyla üniversitemizin tüm mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Törenin ardından Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencilerin katılımı ile internet üzerinden canlı yayın gerçekleştirdi. Yayında öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Rektör Budak, üniversitenin 65. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile duyduğu heyecanı gençlerle paylaştı.

Rektör Budak, gençlere seslendiği konuşmasında, "Bizler, yarının güvencesi olarak sizleri görüyoruz. Gençlerimizle her zaman gurur duyuyorum. Üniversitemizin 65 yıllık mirasına sizler sahip çıkacaksınız. Ülkesi ve milleti adına çalışan, üreten bireyler olacaksınız. Bu salgın süreci bizlere öğrencisiz üniversitenin ne kadar anlamsız ve boş olduğunu gösterdi" sözlerine yer verdi.

Törene ayrıca; üniversite üst yönetimi ve daire başkanları katıldı.