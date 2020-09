EÜ Radyoterapi kliniğinde en modern cihazların kurulumu devam ediyor

Dr. Necdet Budak'ın destekleriyle kazandırılan yeni jenerasyon cihazların kurulumu sürüyor. Kurulumun tamamlanmasıyla Türkiye'de en modern cihazlara sahip radyoterapi kliniği olacak birimi ziyaret eden Rektör Budak, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz Yalman'dan bilgi aldı. Prof. Dr. Yalman, Türkiye'de ilk kez kullanılacak cihazların yer aldığı kliniğin uluslararası referans merkezi haline geleceğini söyledi.

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğindeki alt yapı yenileme çalışmaları son hızıyla sürüyor. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın destekleriyle kliniğe kazandırılan yeni jenerasyon cihazların kurulumunda son aşamaya gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Budak, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz Yalman'dan bilgi aldı. EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin Sağlık Bakanlığı tarafından A Plus Hastane olarak seçildiğini hatırlatan Rektör Budak, son 3 yılda üniversite hastanesine çok ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

Neredeyse tüm poliklinikler yenilendi

Radyasyon Onkolojisi Kliniğindeki cihazların kurulum aşamasında olduğunu dile getiren Rektör Budak, “Ekonomik daralmalara rağmen Maliye Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımızın özel destekleriyle hastanemizin hemen hemen tüm polikliniklerinin alt yapısını yeniledik. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Maliye Bakanımıza, Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza üniversitemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Avrupa ile yarışacak haldeyiz”

Kurulumu devam eden cihazların Türkiye'de ilk kez kullanılacağını vurgulayan Rektör Budak, “Avrupa ile yarışacak düzeydeyiz. Uluslararası anlamda, radyasyon onkolojisinde yapamayacağımız tedavi yok ve bunu üniversitemize sağlamış durumdayız. Hastanemiz hem radyoterapi, hem de kemoterapi anlamında önemli bir merkez. Özellikle bu modern cihazlarla çok lokal düzeyde onkolojik hastaların tedavi edilmesi mümkün olacak. Uluslararası ve ülkemiz açısından eğitim ve araştırma yönüyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalımız bir referans merkezi. Hocalarımız da bunları hak ediyor. Çok güçlü bir akademik kadromuz var. Ar-Ge'de Türkiye birincisi bir Tıp Fakültesinden bahsediyoruz. Bütün bu çalışmaların ülkemize özellikle de sağlık hizmeti anlamında İzmir'e ulusal ve uluslararası alanda çok daha güzel hizmetler yapabilmenin onurunu yaşıyoruz. Hocalarımıza da başarılar diliyorum, maddi manevi olarak her zaman yanlarındayız” diye konuştu.

Ege'nin geleceğine yatırım

EÜTF Hastanesinde, polikliniklerde ve anabilim dallarında yapılan yatırımların, EÜ'nün sağlık temalı bir üniversite olma yolunda hızla ilerlediğine değinen Rektör Budak, “Sağlık temalı demek bu alan dışında kalanların dışlanması anlamını taşımıyor. Covid sürecinde de yaşıyoruz, tarımla gıdayla sporla temel bilimlerle sağlık bilimleriyle entegre bir üniversite olma yolunda ilerliyoruz. İnşallah araştırma üniversitesi olduğumuzda sağlık teması daha da ön plana çıkacak. Bu yatırımlar arkadan gelen uzmanlarımız, araştırma görevlilerimiz için de çok önemli. Onların uluslararası arenada, bu alanlarda en iyi Ar-Ge yapabilecekleri alt yapıyı da onlara sağlamış oluyoruz. Buradaki cihazlar 20 yıldır yenilenmemiş cihazlar, biz hem güncelliyoruz hem de önümüzdeki 20 yıllık süreçte, amacımız hem fakültemize, hem hastanemize katkı sağlamak” dedi.

“Dünyayla aynı zamanda bizde kullanılacak”

Kliniğin alt yapısının uzun zamandır yenilenmesini beklediklerini söyleyen Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz Yalman, “Rektör hocamızın da katkılarıyla cihaz alt yapımızı yeniledik. Şu an Türkiye'de en modern cihazlara sahip radyoterapi kliniği olduk. Hatta bu cihazlardan bir tanesi de dünyayla birlikte ilk kez bizde kullanıma girecek. Bugüne kadar yapamadığımız bazı özel radyoterapi tekniklerini uygulayabileceğiz. Ayrıca Türkiye'de bir ilk olacağı için referans merkezi olacağımızı düşünüyorum. Yurt dışından eğitime gelecekler olacaktır, yine yurt dışından hastalar gelecek, sağlık turizmine katkı sağlayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Sağlıklı dokuya zarar vermeyecek tedavi yönetimi

Daha önce bazı radyoterapi tekniklerini yapamadıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Yalman, “Bizde bir takım radyoterapi cihazları vardı bazı tedavileri yapıyorduk fakat yapamadığımız bazı radyoterapi teknikleri vardı. Şu an kullanımı yaygınlaşan stereotaktik radyoterapi gibi. Çok küçük bir alana stereotaktik olarak, y, z eksenlerinde çok büyük bir doğrulukta ve hassasiyette tümörü belirliyorsunuz ve yine çok büyük bir hassasiyetle bir çok saha kullanarak radyasyon uyguluyorsunuz. Sadece tümöre yönelik bir uygulama, çevredeki normal dokuları maksimum oranda koruyabiliyorsunuz. Küçük alanlara yapabiliyorsunuz. Örneğin bir beyin metastazında, beyin tümörüne uygulayabilirsiniz. Vücudun her yerinde, uygun olan her tümörde uygulanabilir” dedi.

“Uluslararası arenada rekabet gücümüz arttı”

Yeni cihazlarla uluslararası arenada rekabet güçlerinin arttığını dile getiren Prof. Dr. Yalman, yurt dışındaki birçok merkezin seviyesine ulaşacaklarını söyledi. Cihazlarda bulunan yardımcı bir parça ile hastaların vücut ısısından yararlanarak tedavi süresince doğru pozisyonda durmasının sağlanacağını belirten Prof. Dr. Yalman, “Radyoterapi öncesinde hastayı planladığınızda belli bir pozisyonda yatırıyorsunuz ve her gün bütün tedavi boyunca aynı şekilde yapmanız gerekiyor. Bu yeni gelen sistemdeki termal kamera sayesinde hastanın vücudundaki en ufak bir değişikliği fark edip hastanın pozisyonunu değiştirmenizi sağlıyor. Böylece tedavinin en doğru şekilde uygulanmasına olanak veriyor. Yapamayacağımız birçok tedaviyi yapabilir hale geldiğimiz için artık yapamayacağımız bir tedavi yok gibi. Sadece stereotaktik radyoterapi değil stereotaktik radyo cerrahi bir çok cihaz platformunda yapılıyor ama yeni aldığımız cihazlarda bunu da yapabileceğiz. Beyin cerrahisi ile çalışma imkanı da bulabileceğiz. Radyoterapinin beyni olarak kabul ettiğimiz fizik planlama bölümümüz de yenilendi. Hastaya ait bütün verilerin üzerinde çalışılıyor, doktor arkadaşlarımızla fizikçi arkadaşlarımızla o hastaya en uygun dozu vermek, en uygun tedaviyi vermek amacıyla bilgisayarlar eşliğinde planlamalar yapılıyor. Radyoterapi artık tamamen bilgisayar teknolojisine dayalı hale geldiği için burası o işlerin yapıldığı yer” diye konuştu.