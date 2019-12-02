Gönüllülerden fidan seferberliği

Bayraklı Belediyesi, 'Doğa İçin Temizle' gönüllüleriyle iş birliğine imza atarken, gönüllüler Nafiz Gürman Mahallesi'nde çam fidanı dikerek temizlik çalışması yaptı.

İzmir'de 'Doğa İçin Temizle' sloganıyla bir araya gelen gönüllü temizlik grubu, bir süre önce Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etmiş, Bayraklı'daki temizlik etkinliklerine katılmak istediklerini belirtmişti. Çevrecilerin talebini memnuniyetle karşılayan Başkan Sandal, daha temiz bir Bayraklı için birlikte çalışma önerisine tam destek verdi. Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, gönüllülerle birlikte fidan dikmek için Nafiz Gürman Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanda bir araya geldi. Çevreye olan duyarlılığı artırmak ve temizlik bilincini aşılamak için örnek teşkil etmek istediklerini belirten grup üyeleri, daha önce açılan çukurlara çam fidanlarını dikti. Fidanları toprağa veren üyeler, fidanlara ilk can suyunu da vermeyi ihmal etmedi. Grup üyeleri ve belediye çalışanları, daha sonra bölgede temizlik çalışması yaptı.