Göztepe'de kadro değişiyor

Spor Toto Süper Lig'de Pazar günü Bursaspor ile final niteliğinde bir maça çıkmaya hazırlanan Göztepe'de sakat ve cezalı oyuncular sebebiyle kadroda zorunlu değişim yaşanacak.

Ligde kalma yolunda pazar günü Bursaspor deplasmanına çıkacak olan Göztepe'de bu karşılaşmanın hazırlıkları devam ediyor. Zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla dönerek ligde kalma yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Tamer Tuna bu hafta kadroda zorunlu bir değişime gidecek. Sakat ve cezalı oyuncular sebebiyle Tuna, son 3 haftada 7 puan toplayan ilk 11'i bozmak zorunda kalacak. Deneyimli teknik adam ilk neşteri savunmaya vuracak. Kadu'nun sakatlığı, Reis'in de kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle Titi'nin yanında formaya iki aday bulunuyor. Tuna'nın stoperde Berkan veya Alpaslan'dan birine şans vermesi beklenirken, deneyimli teknik adamın son haftalarda Berkan'ın sol bekteki performansından memnun olmasından ötürü Alpaslan'ın formaya daha yakın olduğu öğrenildi. Geçen hafta taraftarın tepkisini çeken Tayfur'un yerine ise Bursaspor deplasmanında Gassama'nın oynaması bekleniyor.

Jerome için seferberlik

Demir Grup Sivasspor maçında ısınırken sakatlanan Serdar'dan ise sevindirici haber geldi. Deneyimli oyuncunun Bursaspor maçında oynaması beklenirken, Yasin'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Yine geçen hafta oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyunu terk eden Jerome için ise sağlık ekibi tam anlamıyla seferberlik ilan etti. İngiliz oyuncunun karşılaşmaya yetişememesi durumunda Deniz Kadah'ın ileri uçta görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılıların bir diğer forveti Ghilas da sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmıştı.

Bursa kapalı gişe

Bursaspor ile Göztepe arasında oynanacak olan ve ligin kaderini etkileyecek olan müsabaka kapalı gişe oynanacak. Konuk Göztepe taraftarları kendilerine ayrılan biletleri satışa çıktıktan sonra yaklaşık 5 dakika içinde tüketirken, ev sahibi takım taraftarlarının biletlerinin büyük bir çoğunluğunu aldığı öğrenildi. 19 Mayıs saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. İki takım taraftarları özellikle sosyal medya üzerinde birbirlerine dostluk mesajları atarken, sonucun iki takımın arasındaki iyi ilişkileri bozmaması gerektiği de her iki taraftar grupları tarafından da dillendirilmeye devam ediyor.