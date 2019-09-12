AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Bayraklı şehir hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte İzmir'in sağlık üssü olacağını ifade etti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yapımı devam eden şehir hastanesinin 2020 yılı mayıs ayında hizmete açılması için çalışmaların hızla devam ettiğini belirten AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, hastanenin açılması ile birlikte özellikle sağlık turizminde İzmir'in ciddi bir pay sahibi olacağına vurgu yaptı. Kırkpınar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük hayallerinden biri olan şehir hastaneleri, bilindiği üzere bazı illerimizde hizmete başladı ve bulundukları illere sağlık alanında ciddi değerler kattığını duyuyoruz. Son Başbakanımız Binali Yıldırım'ın girişimleri ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile geçmiş dönemlerde görev yapmış bakanlarımızın katkıları ile ilimiz ve ülkemizde hızla büyüyen sağlık faktörü şehir hastaneleri ile farklı bir ivme kazanıyor” ifadelerini kullandı.

“İzmir sağlık üssü oluyor”

İzmir'in ülkemiz için çok önemli bir şehir olduğuna vurgu yapan Milletvekili Kırkpınar, AK Parti hükümetleri olarak İzmir'e her dönemde gereken önem ve değerin verildiğini belirtti. Kırkpınar, “2002 yılından bu yana İzmir ve İzmirliler için her alanda olduğu gibi sağlık alanında da ciddi yatırımlar yapılmış ve büyük mesafeler kat edilmiştir. İşte bunlardan biri olan şehir hastanesi de tahmini olarak 2020 mayıs ayında tamamlanıp hizmete açılacaktır. İnşaat çalışmalarının yüzde 95 tamamlanmış olup, çalışmalar planlamaya uygun bir şekilde sorunsuz olarak devam etmektedir. Şehir hastanemiz toplam 630 bin kapalı alanı olan, 2 bin 60 yatak kapasiteli, içerisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi yüksek güvenlikli adli psikiyatrik hastane dediğimiz hastanesi olan, İzmir'i sağlık üssü yapabilecek bir şehir hastanesi olarak konumlanmıştır. Hastanemizin hizmete girmesi ile birlikte İzmir'de verilen sağlık hizmetleri çok daha farklı bir konuma kavuşacaktır” diye konuştu.

“Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz”

Şehir hastanesinin konumu ve ulaşımı noktasında herhangi bir sıkıntı olmadığına da dikkat çeken AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, şöyle konuştu: “Oldukça merkezi bir konumda olan şehir hastanesi ile ilgili tüm çalışmalar ve planlar en küçük ayrıntısına kadar düşünülmüş ve o şekilde uygulamaya konulmuştur. Dev yatırımları görmezden gelerek ufak tefek sorunları kamuoyuna yansıtıp gündem olmak isteyenlerin niyetleri aşikardır. Bilinmelidir ki AK Parti olarak iktidar olduğumuz günden bu yana halka hizmet hakka hizmet anlayışı ile yolumuza devam ediyor, başta güzel şehrimiz İzmir olmak üzere 81 vilayetimize de en güzel hizmetleri eksiksiz olarak yapmaya çalışıyoruz. Yapılan her hizmette ufak tefek eksikliklerin olması olağandır. Bu eksiklikler de zamanla partimizin, hükümetimizin ve idarecilerimizin gayretleri ile giderilecektir. Ben şehir hastanesinin ilimize kazandırılması noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, son Başbakanımız ve İzmir Milletvekilimiz Binali Yıldırım'a, hükümetimize ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya İzmirli hemşehrilerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum."