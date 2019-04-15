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İzmir Tire'de kar gibi dolu yağdı

İzmir Tire’de etkili olan şiddetli dolu yağışı kar gibi ilçeyi beyaza bürürken, vatandaşlar kardan adam gibi doludan adam yaptı.

İzmir Tire'de etkili olan şiddetli dolu yağışı kar gibi ilçeyi beyaza bürürken, vatandaşlar kardan adam gibi doludan adam yaptı.


İzmir'in Tire ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış bir anda yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışıyla, ilçe kar yağmış gibi bir anda beyaza büründü.


Dolu yağışının ardından vatandaşlar yollarda yürümekte zorlanırken, bazı vatandaşların ise yağan doludan kardan adam yaptı. Yağışın ardından Tire Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yollarda biriken dolu parçalarını temizledi. İlçe merkezinde yağan dolunun maddi hasara yol açmadığı öğrenildi.

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