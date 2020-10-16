İzmir'de 29 Ekim'de toplu ulaşım 1 kuruş

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı son birleşiminde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımanın 1 kuruş olması yönünde karar alındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı son oturumu Kültürpark 1 Nolu holde gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu tarafından yönetilen birleşimde, toplu taşımaya yönelik karar alındı. Belediye meclisinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılının kutlanacağı 29 Ekim'de, toplu taşıma araçlarının 1 kuruş olması için Başkanlıkça gündeme eklenen önerge, oy birliğiyle kabul edildi. Vatandaşların 29 Ekim'deki törenlere katılımını kolaylaştırmak için alınan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda mevcut sistemdeki aktarma kuralları geçerli olmak üzere biniş bedelinin 1 kuruş, aktarmaların ise ücretsiz olmasına karar verildi. Bilet 35 tarifesinde ise aktarma hakkı uygulanmaksızın her binişten 1 kontör alınacak.