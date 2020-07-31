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İzmir'de Kurban Bayramı namazı korona virüs tedbirleriyle kılındı

İzmir’de Kurban Bayramı’na ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, korona virüs salgını dolayısıyla seccadelerini alarak ve maskelerini takarak bayram namazı için tarihi Hisar Camisinde bir araya geldi.

İzmir'de Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, korona virüs salgını dolayısıyla seccadelerini alarak ve maskelerini takarak bayram namazı için tarihi Hisar Camisinde bir araya geldi.


Milyonlarca Müslüman bir Kurban Bayramı'na daha kavuşabilmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşarken, İzmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı içinde bulunan tarihi Hisar Camisi'ne gelen genç yaşlı çok sayıda vatandaş, korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla seccadesini yanında getirerek, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak bayram namazı için birlikte saf tuttu. Kılınan bayram namazının ardından cemaat, hutbeyi dinledi ve dua etti.


Namazın ardından cami avlusunda vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.

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