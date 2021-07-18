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İzmir'de makilik alanda çıkan orman yangını kontrol altında

İzmir’in Karaburun ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.


Yangın, ilçeye bağlı Mordoğan mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenden çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter ve 10 arazöz müdahale etti. Yangının yayılım alanının yerleşim yerlerine uzak olduğu belirtildi.


Ekiplerin alevlere müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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