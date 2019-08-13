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İzmir'de orman yangını

İzmir’in Bayındır ilçesinde bir zeytinlikte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir zeytinlikte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.


Bayındır'ın kırsal bölgesinde bir zeytinlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan alevler, bölgeyi etkisi altına aldı. İhbarla birlikte harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 helikopter, 21 arazöz, 5 dozer ve 150'den fazla personelle yangına müdahale ediyor. Yanan alanın büyük miktarında zeytin ağaçlarının olması nedeniyle yoğun ve siyah bir duman tabakası oluştuğu ifade edilirken, yangının henüz kontrol altına alınamadığı belirtildi.

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