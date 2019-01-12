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İzmir'de yoğun yağış aracı suya gömdü

İzmir’de yoğun yağış nedeniyle alt geçidin suyla dolduğunu fark etmeyen bir sürücü, su birikintisinde kalan otomobilini bırakıp gitti.

İzmir'de yoğun yağış nedeniyle alt geçidin suyla dolduğunu fark etmeyen bir sürücü, su birikintisinde kalan otomobilini bırakıp gitti.


İzmir'de üç gündür devam şiddetli yağış, trafiği vurdu. Sağanak yağış su baskınlarına neden olurken bazı araçlar yolda kaldı. Konak ilçesine bağlı Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan 2844 Sokak'taki Yunuslar Alt Geçidi yağmur nedeniyle ulaşıma kapandı.


Alt geçidin kapandığını fark etmeyen bir sürücü, su birikintisinde kalan otomobilini bırakıp gitti.


İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri 4.20 metre derinlikteki alt geçidin içinde biriken suyun tahliyesi için seferber oldu. Sulara gömülen aracın sadece tavanı görülebiliyor.

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