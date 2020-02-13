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İzmir'deki korkunç kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İzmir’in Bergama ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların isimleri belli oldu.


Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Selçuk Mahallesi Bergama-Kozak yolu meydana geldi. İddiaya göre, 35 F 9896 plakalı kamyon ile işçi taşıyan 35 VNN 46 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken çarpıştı. Kazayı görenler durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler araç içerisinde sıkışan vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparken meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.



Ölenlerin kimlikleri belli oldu


Meydana gelen korkunç kazada can pazarı yaşanırken, kazada hayatını kaybeden vatandaşların isimleri de belli oldu. İlk belirlemelere göre kazada kamyon şoförü İsmail Ökemen, işçiler Ramazan Kömürcü, Mehmet Ali Çakmak ve vardiya amiri Arslan Emre Parmaksız kaza yerinde hayatını kaybetti.



Yaralıların tedavisi sürüyor


Kazada yaralanan minibüs şoförü Ömer Faruk Özdemir (41), Cemal Vahaplar (35), Vahap Kartal (41), Joni Samkharadze (31), Simon Samkhradze (28), Önder Karakaya (39), Erkan Aktürk (43) ve Erkan Yıldız (34)'ın tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

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