Karşıyaka'da ‘demokrasi' konuşulacak

İzmir'de, Karşıyaka Belediyesi ve Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen “Yerel Yönetimlerde Katılımcılık ve Demokrasi” başlıklı panelin, 13 Haziran Perşembe günü saat 18.00'da Atakent'teki Hikmet Şimşek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak “Yerel Yönetimlerde Katılımcılık ve Demokrasi” başlıklı panel, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korel Göymen ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey bir araya getirecek. Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur da yönlendirici olarak panelde yer alacak. Etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak.

İzmirlileri bu özel buluşmaya davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Demokrasi ve onun vazgeçilmez koşulu katılımcılık, yalnızca yerel yönetimlerin değil, bugün ülkemizin yaşamsal sorunudur. Biz bu dönem Karşıyaka'dan çok güzel örnekler sergileyecek; bu konuda oluşturduğumuz yoğun ilişki ve iletişim ortamından doğacak başarılı sonuçları hep birlikte göreceğiz. Bu anlayışımızın bir adımı olarak düzenlediğimiz, seçkin konuklarımızın deneyim ve birikimlerini paylaşacağı panelimize tüm duyarlı yurttaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.