Karşıyaka'daki 2 binaya halen girilemiyor

İzmir Karşıyaka'da bir inşaatta gerçekleşen çalışma sırasında, bitişikteki binada yaklaşık 20 santimlik kayma meydana gelmesi nedeniyle güvenlik amaçlı 5 bina boşaltılmıştı. Yapılan ölçümlerin ardından 3 binada sorun olmadığı anlaşılırken, 2 binaya risk nedeniyle hala girilemiyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçen pazar günü akşam saatlerinde İzmir'in Karşıyaka ilçesi Tersane Mahallesi 1661 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çalışmaları devam eden bir apartmanın inşaatı esnasında bitişiğindeki binada kayma oluştu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, AFAD, itfaiye ve ilçe belediyeden yetkililer sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yetkililerce yapılan incelemeler sonucunda inşaatın bitişiğindeki bir binada yaklaşık 20 santim kayma olduğu tespit edildi. Bunun üzerine inşaatın çevresinde bulunan 5 binadaki 55 dairenin tedbir amaçlı boşaltılması kararlaştırıldı. Evlerinden tahliye edilen bazı vatandaşlar yakınlarının yanına giderken, bazıları ise inşaat firması yetkililerince otellere yerleştirildi. Kaymanın meydana geldiği bina ile karşısındaki apartman arasına herhangi bir olumsuzluk olmaması amacıyla metal destek yerleştirildi. Yapılan ölçümlerin ardından boşaltılan 3 binaya, risk taşımaması sebebiyle yeniden yerleşildi. Diğer 2 binaya ise yıkılma riski nedeniyle girilmemeye devam ediyor.

“Zeminimiz çamur”

Mahalle sakinlerinden Coşkun Denizkuşu, “Mahallede yeni binaya yapmaya çalışıyorlardı. Temel kazıldıktan sonra oluşan boşluktan dolayı yandaki bina yan yattı. Neredeyse 20-25 santimetrelik bir yan yatma söz konusu. Bizim mahallemizin zemini çamur. 2 metrelik temel açıp bir metre beton döktükten sonra binayı çıkıyorlar. Burada hangi binayı yıkarsanız yıkın, yanındaki binalar da çöker. Buradaki binalar hem 40 yıllık bina hem de zemin çamur, su. Yoldan araba geçse bile binalarımız sallanıyor. Burada kentsel dönüşüm olması lazım. Binalar yapılırken de fore kazık çakılması gerekiyor” dedi.

“Müteahhitlerin daha dikkatli olması gerekiyor”

Mahalle sakini Bayram Cantürk ise “Bina yıkılırken, diğer binanın temeline zarar vermiş. Dolayısıyla binalarda çökme tehlikesi oldu. Çevredeki 5 bina boşaltıldı. Biz de 5 saat bekledik. Ardından ölçümler yapıldı ve sorun olmadığı için 3 binaya yeniden yerleşildi. Şu anda 2 bina boşaltılmış durumda. Bizim şu an yanımızdaki bina da kentsel dönüşümden dolayı yıkılacak. Binayı yapacak müteahhidin de çok dikkatli olması, temele zarar vermemesi lazım. Korku içerisindeyiz. Bu bina yıkılacak, zaten arkamız da boş durumda. Bir sıkıntı olur mu diye endişeliyiz. Müteahhitlerin daha dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu.