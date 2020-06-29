Leonardo Da Vinci sergisi yeniden İzmirlilerle buluşuyor

Korona virüs salgınına karşı tüm önlemlerin alındığı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Leonardo Da Vinci sergisiyle birlikte kapılarını ziyaretçilere yeniden açıyor. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında ziyarete kapatılan sergi, 1 Temmuz'dan itibaren sanatseverlerle tekrar buluşacak. Sanatçının ölümünün 500'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen “Leonardo da Vinci'ye Saygı” sergisi, ziyaretçilerini salgına karşı alınan sıkı önlemler altında ağırlayacak. Girişte ateş ölçümü yapılacak ve maskesiz ziyaretçi alınmayacak.

Sergi sanatçıdan ilham alan Tülin Onat, Bedri Baykam, Devrim Erbil, Ergin İnan, Yalçın Gökçebağ, Fevzi Karakoç, Onay Akbaş, Cem Sağbil, Mercan Dede, Barış Sarıbaş, Bahar Oganer, Burçin Erdi'nin heykelleri, yağlı boya eserleri ve video gösterilerinden oluşuyor. Sergiye tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Şair Ahmet Telli, Tiyatrocu Mehmet Erbil ve yazarlar Nedim Gürsel, Sunay Akın, İbrahim Karaoğlu, Metin Celal, Dr. Mustafa Tolay, Durmuş Akbulut ve Yalın Alpay gibi isimler destek verdi. Ressam Onay Akbaş'ın geliştirdiği projenin küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu üstleniyor.

Sergi, 30 Temmuz'a kadar; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 09.00-18.00, pazar ise 12.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.