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Menemenspor beraberliğe abone

Menemenspor, TFF 1.

Lig'in 30. hafta mücadelesinde sahasında Boluspor'la 1-1 berabere kalarak son 5 maçta 4. beraberliğini aldı.


TFF 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Menemenspor, ligin düşme hattında mücadele eden takımlarından Boluspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz geçilen maçın 64. dakikasında Samed Ali Kaya'nın sol ayağıyla ceza sahası dışı sol çaprazından bulduğu golle sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ataklarını sıklaştıran Boluspor, 74. dakikada Kidric ile skoru dengeledi. Maçın son bölümlerinde tüm riskleri alan İzmir ekibinin bu çabaları yeterli olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Düşme ihtimali kalmadı


Menemenspor, Boluspor beraberliğiyle birlikte ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünden 1'er puanla ayrılmış oldu. İzmir ekibi, 26. haftada sahasında Altay'la 1-1, 27. haftada deplasmanda Ümraniyespor'la 1-1, 28. haftada sahasında İstanbulspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Sadece geçtiğimiz hafta deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu hafta yine beraberlikle tanışmış oldu. Bu sonuçla bir yandan play-off iddiası bir hayli zayıflayan Menemenspor'un bir yandan da lig düşme ihtimali kalmamış oldu. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta Keçiörengücü'ne konuk olacak.

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