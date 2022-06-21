İhlas Haber Ajansı

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Murat Akça, transfer iddialarını yalanladı

Altay’ın deneyimli stoperi Murat Akça, hakkında ortaya atılan transfer iddialarını yalanladı.

Altay'ın deneyimli stoperi Murat Akça, hakkında ortaya atılan transfer iddialarını yalanladı. Akça, “Altay'da 1 yıl daha kontratım bulunmaktadır” dedi.


Altay'ın 31 yaşındaki stoperi Murat Akça'ya Süper Lig kulüplerinden İstanbulspor ve Antalyaspor'un ve TFF 1. Lig'den Pendikspor'un talip olduğu haberleri basında yer almıştı. İddiaların günden güne artması üzerine deneyimli stoper, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başarılı futbolcu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


“Hakkımda çıkan transfer haberleri asılsız ve yalandır. Altay'da bir yıl daha kontratım bulunmaktadır. Kamuoyuna duyurulur.”

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