Öğrenciler eTwinning projesi ile çevre duyarlılıklarını artırıyor

Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesinin ortağı olduğu; Türkiye, Fransa ve Polonya'dan okulların ortaklığında yürütülen "5 Ways to Live More Eco-friendly/Daha Çevre Dostu Yaşamanın 5 Yolu" isimli eTwinning projesinde öğrenciler, hem üretiyor hem de çevre konusunda bilinçleniyor.

"5 Ways to Live More Eco-friendly/Daha Çevre Dostu Yaşamanın 5 Yolu" isimli eTwinning projesi kapsamında, aralık ve ocak aylında çevre konuları ile ilgili eğitimler alan Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi öğrencileri, çevre sorunlarını bireysel katkılarıyla tespit ederek çözüm önerileri üretti.

Bu önerilerin beş ana temada çalışırken, kimi zaman bireysel, kimi zamanda iş birliğiyle çalışan öğrenciler; ileri dönüşüm projeleri, farkındalık videoları, e-kitaplar ve sunumlar hazırlayarak kendi duyarlılıklarını artırdı. Y) Üretimlerini okullarında paylaşan öğrenciler, çevrelerinin de farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Proje hakkında bilgiler veren Alp Oğuz Anadolu Lisesi Kimya Öğretmenleri Nurgül Kaygas ve İrem Ekmel Kara, bu proje ile sürdürülebilir kalkınma amaçları, iklim değişikliği, küresel ısınma ile ilgili farkındalık oluşturmayı, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi, çevre sorunlarına katkıda bulunan günlük davranışları değiştirmeyi, öğrencilerin iletişim ve iş birliği becerilerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.