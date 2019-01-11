Öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürünün davasında tanıklar dinlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in öğrencisi tarafından vurularak öldürülmesiyle ilgili açılan davanın dördüncü duruşmasında tanıklar dinlendi.

15 Aralık 2017 tarihinde yaşanan ve okul müdürü Ayhan Kökmen'in öğrencisi tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin davanın dördüncü duruşması Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davaya, tutuklanan öğrenciler İ.P. (16), arkadaşı U.Y. (16) ile U.Y.'nin babası Birol Y. ve okul müdürünün eşi Ümmü Kökmen ile avukatı katıldı. Sanıkların, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında tanıklar dinlendi. 12 tanığın dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, davanın 22 Mart 2019 gününe ertelenmesine karar verdi.

Öğretmen Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen ve yakınlarının da takip ettiği duruşma sonrası açıklama yapan Kökmen ailesinin avukatı Süleyman Coşkun, "Tanıkların dinlenmesine devam edildi. Daha önce de ifade ettiğim gibi 20'ye yakın tanık var. Bu tanıkların dinlenmesiyle dava devam ediyor. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için 22 Mart'a erteledi" dedi.

Olayın geçmişi

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda, üç yıldır görev yaptığı okulda öğrencilerinden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Kökmen, ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.