Özel Buca Radikal Anadolu Lisesinde mezuniyet heyecanı

Özel Buca Anadolu Lisesi öğrencileri, 2020-2021 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreninde bir araya geldi. Törene; Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Radikal Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Erdal Avcı, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mehmet Öztürk, bugün Radikal Okulları olarak ikinci mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eti. Öztürk, “Değerli velilerimiz; evlatlarımızın bugüne kadar en zor zamanlarında, en büyük yardımcıları oldunuz. Çocuklarınız, bugün okulumuzdan mezun olurken haklı olarak yaşadığınız büyük sevinç ve gururu bizlerde paylaşıyoruz” dedi.

“Radikal Okulları kimliğinizi onur duyarak taşıyın”

Konuşmasında öğrencilerine de seslenen Öztürk, “ Sevgili öğrencilerim; Kendinize inanın, gelecekten korkmayın, zorluklarla mücadele etme gücünü kaybetmeyin, aydınlık ve güzel yarınlar için her zaman Radikal Okulları kimliğinizi onur duyarak taşıyın. Sizlere sağlıklı, başarılı ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum” diye konuştu.

“Bu gençler sizlerin eseridir”

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin “Sen taş, kaya, mermer dahi olsan eğer bir gönül sahibinin eline düşersen cevher olursun” sözlerini paylaşarak bir konuşma yapan Radikal Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Erdal Avcı ise, öğretmenlere seslendi. Avcı, “Sizler, gençlerimizi bu zorlu pandemi süreçlerine rağmen eğittiniz ve bu gençler sizlerin eseridir. İyi bir üniversite kazanırlarsa sizleri minnetle anacaklar. Sizler öğrencilerimizle anılacaksınız. Öğrencilerinizin yaptıkları ürettikleri sizden bir parça olarak yansıyacak. Gençlerimize, evlatlarımıza verdiğiniz emek ve katkılarınızdan ötürü sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Törende kısa bir konuşma yapan Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, gençleri tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılı olmaları yönünde dileklerini ifade etti. Güneş'in ardından bir konuşma gerçekleştiren okul birincisi Halime Nur İhtibar ise, almış olduğu akademik eğitimden dolayı öğretmenlerine ve Radikal ailesine teşekkür etti. Diplomasını Okul Müdürü Öztürk'ün elinden alan İhtibar, daha sonra isim plakasını yaş kütüğe çaktı ve birincilik plaketini ise Radikal Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Erdal Avcı'dan aldı.

Mezun olan öğrenciler danışman öğretmenleri eşliğinde diplomalarını alırken, o anlar eğlenceli ve renkli görüntülere sahne oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Hiçbir dogma, hiçbir donmuş, kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır” sözleriyle öğrencilerine son dersi verin Okul Müdürü Mehmet Öztürk, “Ona güvenin, onda birleşin, onu her şeyden çok sevin” vurgusunu yaptı.