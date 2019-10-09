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Şampiyonlar Kupası, Eczacıbaşı VitrA'nın

Voleybol Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda Eczacıbaşı VitrA, Vakıfbank’ı mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Voleybol Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı VitrA, Vakıfbank'ı mağlup ederek kupanın sahibi oldu.


Voleybol Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Vitra, Vakıfbank'ı 3-2 mağlup etti.


İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterirken, biletler günler öncesinden tükendi. İlk iki seti Eczacıbaşı VitrA önde kapatırken, Vakıfbank iki set birden kazanarak durumu 2-2'ye getirdi. Final setinde rakibini deviren Eczacıbaşı VitrA kupanın sahibi oldu.



Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi


Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu


Vakıfbank: Milena, Maja, Ebrar, Zehra, Haak, Meliha, Gizem (Cansu, Pınar, Gözde, Gabi)


Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Ergül, Boskovic, Kim, Yasemin, Gamze, Simge, (Hande, Lloyd)


Setler: 14-25, 20-25, 27-25, 25-20, 11-15


Süre: 140 (23,36, 36, 26, 19)

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