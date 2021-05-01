Sanayi kentinde denetimler sıklaştı, üretim aksamadan sürüyor

İzmir'in sanayi kenti Aliağa ilçesinde, vatandaşlar tam kapanmaya büyük oradan riayet ederken, ilçede bulunan önemli fabrikalar hız kesmeden üretimlerini sürdürerek ekonomiye destek verdi.

Korona virüsü kapsamında ilan edilen tam kapanmayla birlikte sanayi kenti Aliağa'da yaşayan vatandaşlar, kısıtlamaya riayet etti. İlçenin en işlek caddelerinin kapanmayla boş olduğu gözlendi. İzmir-Çanakkale yolunda ise akaryakıt tankerleri ile çok sayıda servis araçları çalışmalarına devam etti. Ülke ekonomisine çok büyük katkıları bulunan işletmelerin yanı sıra Yeni Foça yolu üzerinde bulunan demir çelik fabrikalarının da üretimleri sürdü.

Aliağa ilçesinde, sabah saatlerinde kısıtlamadan muaf olup işe gitmek isteyen vatandaşlar hem trafikte hem de toplu taşımalarda yoğunluk oluşturmuştu. Öğle saatlerinde ise bu yoğunluğun yerini daha sakin bir trafiğe bıraktığı gözlendi. Az sayıda vatandaş açık olan fırın, bakkal ve marketlerden alışveriş yaparken, otobüs ve minibüs duraklarının ise sakin olduğu gözlendi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin değişik noktalarında araçları tek tek durdurup, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Aliağa'daki ana yollarda da önlem alan polis ekipleri, İzmir -Çanakkale yolunda oluşturulan uygulama noktasında çift taraflı denetim yaparak, izin belgeleri olmayan vatandaşlar hakkında işlem yaptı.

"Virüsün bulaşıcılığını engelleyebilmemiz için evimizde kalmamız gerekiyor"

Ekmekçi Meydanı'ndaki uygulama noktasında ekiplerin denetimine katılan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, "İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızdan dileğimiz şudur; bütün genelgelere, devletimizin koymuş olduğu bu yasaklara harfiyen riayet etsinler. Sonuçta bu yasaklarla ilgili pek çok esnafımız dükkan kapattı. 17-18 gün kendilerinden feragat ediyorlar, kazanç sağlamayacaklar. Bizlerin de bu 18 günlük kapanmada çok iyi bir netice alabilmemiz için, bu virüsün bulaşıcılığını engelleyebilmemiz için gerçekten evimizde kalmamız gerekiyor. Lütfen suiistimallere fırsat vermeyelim. Bazılarının özveri ile ortaya koymuş oldukları emeklerini yok etmeyelim" dedi.