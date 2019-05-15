Satrancın genç ustaları Balçova'da buluştu

İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs Ulusal Satranç Turnuvası'na katılan 350 sporcu, kıyasıya mücadele etti. Turnuvada dereceye giren yarışmacılara değişik ödüller verildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Balçova Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen Balçova 19 Mayıs Ulusal Satranç Turnuvası tamamlandı. Balçova Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve İzmir, Aydın, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, Denizli illerinden toplam 350 yarışmacının kayıt yaptırdığı turnuva büyük bir mücadeleye sahne oldu. 6-15 yaş arasında çocukların dört farklı kategoride yarıştığı turnuva sonunda dereceye giren yarışmacılara kupa ve madalyaların yanı sıra; bisiklet, satranç saati, satranç takımı hediye edildi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren yarışmacılara ödül ve madalyaları belediye meclis üyeleri ve Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilcileri tarafından verildi. Turnuva Direktörü Aydın Kara yaptığı konuşmada, "Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza ve gençlerimize bu imkanı sunan Balçova Belediye Başkanımız Fatma Çalkaya'ya teşekkür ediyoruz. Satranç sporunun yaygınlaşması adına bu güzel desteklerin artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.