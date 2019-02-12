Terim-Aydoğdu davasında Aydoğdu'ya hapis cezası

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da, teknik direktör Fatih Terim ile kebapçı Selahattin Aydoğdu arasında yaşanan kavgayla ilgili davada Aydoğdu'ya ‘basit tehdit' ve 'tehdit' suçlarından 7 ay, 'kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına Selahattin Aydoğdu ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada mağdur olduğunu söyleyen Selahattin Aydoğdu, "Bana karşı işlenen iş yerinin dokunulmazlığı ihlaline ilişkin dava açılmamıştır. Ben buna itiraz ediyorum. Bana karşı işlenen suçtan dava açılmamıştır. Ancak 4. kez duruşmaya gelerek mağdur olmuş durumdayım. Basın mensuplarına verdiğim tüm beyanların arkasındayım" dedi. Fatih Terim'in avukatı ise iş yerinin dokunulmazlığı ihlaliyle ilgili suçun bu dosyayla alakalı olmadığını savundu.

Mahkeme, Selahattin Aydoğdu'ya 'kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek cezayı erteledi. Mahkeme ayrıca Selahattin Aydoğdu'ya ‘hakaret' suçundan beraat kararı verirken, ‘basit tehdit' suçundan 1 ay, ‘tehdit' suçundan da 6 ay hapis cezası vererek, duruşmalarda pişmanlık duymamasından dolayı cezasını ertelemedi.

Olay

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde, 15 Temmuz 2017'de kebapçı sahibi Selahaddin Aydoğdu, dönemin A Milli Futbol Teknik Direktörü Fatih Terim ile kendi restoranında tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Terim'in, Aydoğdu'yu darbettiği, eğlence merkezinin sahibi E.Ö.'nün ise P.Z.Ç.'ye hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddia edildi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Terim'in "basit yaralama", E.Ö.'nün ise "hakaret ve tehdit" suçlarından cezalandırılması istendi.