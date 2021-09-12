TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Bursaspor: 1

TFF 1.
Lig'in 4. haftasında Altınordu, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
2. sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Recep Aydın'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ali Dere, yerden attığı şutla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
19. dakikada gelişen Bursaspor atağında Onur Atasayar'ın pasıyla topla buluşan Matavz şutunu attı ancak kaleci Ali Emre Yanar topu kornere çeldi.
23. dakikada sağ kanattan atak yapan Bursaspor'da Acolatse'nin pasıyla topla buluşan Matavz, meşin yuvarlağı kaleye yönlendirdi ancak kaleci Ali Emre Yanar topu kurtardı.
39. dakikada atağa çıkan Altınordu'da Feytullah Gürlük uzaktan kaleyi denedi ancak kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.
69. dakikada sol kanattan yüklenen Bursaspor'da Ofosu, Emirhan Aydoğan'a pası verdi, Emirhan'ın yerden çevirdiği topta kaleci Ali Emre Yanar topu parmaklarının ucuyla çeldi.
89. dakikada gelişen Bursaspor atağında İsmail Yüksek ceza sahası dışından şutunu gönderdi, kaleci Erhan Erentürk doksana giden topa müdahale ederek kornere gönderdi.
90+4. dakikada sol kanattan yüklenen Altınordu'da Hüsamettin Yener ceza sahası dışı sol çaprazından attığı şutla topu ağlara gönderdi.
90+5. dakikada sağ kanattan atak yapan Bursaspor'da Batuhan Kör'ün yaptığı ortada ön direkte kafa vuruşu yapan Matavz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Alper Çetin, Nurettin Dinçer Demir, Mustafa Yüksel
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Rahmi Kaya dk. 74),Yusuf Arslan, Yusuf Esendemir, Ali Dere, Volkan Fındıklı, Recep Aydın, Kürşad Sürmeli (Metehan Yılmaz dk. 46), Ahmet İlhan Özek (Ahmet Dereli dk. 82 ?), Feytullah Gürlük (Burak İnce dk. 57), Enis Destan (Hüsamettin Yener dk. 46)
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Furkan Metin, Kenan Fakılı, Sami Satılmış, Anıl Arıcıoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Bursaspor: Erhan Erentürk, Mert Yılmaz (Bruno dk. 74), Capan, Cüneyt Köz, Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan (Kerem Şen dk. 84 ?), Burak Altıparmak, Kubilay Sönmez, Acolatse (Batuhan Kör dk. 90+1 ?), Ofosu (İsmail Yüksek dk. 83 ?), Matavz
Yedekler: Canberk Yurdakul, Alaskarov, Vefa Temel, Taha Altıkardeş, Uğur Yıldız, Tuğbey Akgün
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Ali Dere (dk. 2), Hüsamettin Yener (dk. 90+4) (Altınordu), Matavz (dk. 90+5) (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Enis Destan, Metehan Yılmaz, Yusuf Arslan (Altınordu), Kubilay Sönmez, Kerem Şen, Burak Altıparmak (Bursaspor)