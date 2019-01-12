Tire'yi vuran sel sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası yaralar sarılırken bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

Sağanak yağışla birlikte, özellikle İzmir'in Tire ilçesinin batı bölgelerinde 5 mahalleyi vuran sel felaketi sonrası yaralar sarılmaya başlandı. Akyurt Mahallesi'nde mezarlar tahrip olurken, sel ağaçları da yerinden söktü. Tıkanan menfezler açılırken, erozyona uğrayan onlarca dönüm tarla sular altında kaldı. Bölgede hasar tespit çalışmaları da başladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Akyurt Mahallesi Muhtarı Fikret Battal, "Dün doğal bir afet yaşadık. Bu Allah'tan gelen bir şey. Tek sevindiğimiz can kaybı yaşanmaması. Sağ olsun başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Tire Belediyesi, Kaymakamlık ve Karayolları ekipleri, dört koldan çalışma yürüttü. Şimdi yaralarımız yavaş yavaş sarılıyor" dedi.

Öte yandan, bölgede AK Parti Tire Belediye Başkan Adayı Selman İçelli de incelemelerde bulundu ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.