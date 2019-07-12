Trafikte öfkeye karşı sevdiklerinizin fotoğrafına bakın

Trafikte şiddet haberleri gün geçtikçe artarken, İzmir Kent Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Hasan Arslan konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu tür durumlara, artan sıcaklık ve nem nedeniyle yaz aylarında daha sık rastlandığını kaydeden Arslan, hem trafikte öfkelenmemek için hem de karşı tarafın öfkelenmesi durumunda yapılabilecekleri anlattı. Arslan, “Öfkeyi tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. 'Hiç öfkelenmemeliyim' beklentisi gerçeği yansıtmaz. Burada, öfkeyi nasıl ifade ettiğimiz, başkasına zarar verecek boyuta ulaştırıp ulaştırmamamız önemli. Öfke çok güçlü ve ani gelişen bir duygu olduğu ve çoğu zaman da dürtüsel davrandığımız için sonradan pişmanlık duyacağımız bir takım hareketlerde bulunabiliyoruz. Mümkün olduğunca kendimizi durdurmak, olabilecek sorunları gözümüzün önüne getirmek, araçta sevdiğimiz insanlara ait fotoğraflar ya da onları hatırlatan simgeler bulundurmak kendimizi frenlememize yardımcı olacaktır” diye konuştu.

“Öfke gibi hoşgörü de bulaşıcıdır”

Trafiğin başlı başına bir stres kaynağı olabileceğini belirten Arslan, şu ifadelere yer verdi: “Özellikle trafikte öfkeyi tetikleyebilecek ipuçlarına karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Örneğin korna çalmak, öfkeyi tetikleyici nitelikte olabilir. Mümkünse korna çalmamak, mümkün değilse kornayı daha makul seviyede çalmak gerekir. Örneğin yol isteme kavgalarına çok şahit oluyoruz. Bu da bir stres faktörü olabilir. Biraz daha hoşgörü ile yaklaşıp mümkünse yol isteyen kişilere yol vermek faydalı olacaktır. Agresif araç süren yolcular olabiliyor. O kişiyle mümkün olduğunca sözel bir münakaşaya girmemek, hatta mümkünse göz temasına girmemek, tartışmaların önüne geçebilecek faktörlerdendir. Trafikte gösterilen nezaket de bu olayların önüne geçecektir. Öfke nasıl bulaşıcı bir duyguysa nezaket, hoşgörü ve saygı da bulaşıcıdır. Dolayısıyla sadece karşı tarafın anlayışlı olması beklenmemeli. Bizim gösterdiğimiz nazik bir tavır, dalga dalga diğer insanlara yansıyacaktır.”

Nefes egzersizleri

Trafikte saldırganlıkla ya da öfkeyle yaklaşan bir insana aynı şekilde davranmanın öfkeyi körükleyeceğini belirten Hasan Arslan, “Mümkün olduğunca bazı durumlarda alttan almaya çalışarak, daha nazik davranarak, hatamız varsa özür dileyerek sorunu çözüme kavuşturabiliriz. Durumu öfkeli kişiyle tartışmaya ya da deyim yerindeyse güç gösterisine döndürmeye çalışmak ciddi boyutta bir tartışmaya yol açabilir. Direksiyon başındayken eğer tartışma olacaksa camı kapatabiliriz, nefes egzersizleri uygulayabiliriz. Ancak belki de en önemli şey ailemizin, sevdiğimiz insanların simgesel olarak yanımızda taşıyabileceğimiz bir fotoğrafı ya da eşyasına bakmak olacaktır. Bu bizi o esnada frenlemek için en önemli ve en etkili yollardan biri olacaktır” dedi.