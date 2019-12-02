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Urla Belediyesi EMARÇEB'e katıldı

Çalışmalarını çevre dostu belediyecilik anlayışıyla sürdüren Urla Belediyesi, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARÇEB)’ne katıldı.

Çalışmalarını çevre dostu belediyecilik anlayışıyla sürdüren Urla Belediyesi, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARÇEB)'ne katıldı.


Türkiye'nin çevre alanında kurulmuş yerel yönetimi olan Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARÇEB)'nin 2019 yılı 2. Olağan Meclisi, Ayvalık'ta gerçekleşti. Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, meclis toplantısında yeni katılan belediyelere"“Ailemize hoş geldiniz, geleceğimiz adına birlikte mücadele etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. Urla Belediyesi, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARÇEB)'ne katıldı.


Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar çalışmalarımızı çevre dostu belediyecilik anlayışıyla devam ettirdik. Aynı düşünceler doğrultusunda bir araya geldiğimiz belediyelerle birlikte mücadelemizi sürdürecek olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" dedi.

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