Zabıta, sınava geç kalanları yetiştirdi

6 ilçede adaylara maske ve su dağıtımı yapılırken, zabıta personeli ise sınava geç kalanları yetiştirmek için yollardaydı. Temizlik ekipleri de sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendirdi.

YKS nedeniyle bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, boşalan cadde, meydan ve bulvarlarda detaylı temizlik çalışması yaptı. Gece yarısından başlayan temizlik operasyonu kapsamında Bostanlı'dan İnciraltı'na kadar tüm sahil şeridi yıkandı. Yeşildere ve Ankara caddeleri ile Altınyol'daki refüjlerde de temizlik yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta personeli YKS nedeniyle sabah erken saatlerden itibaren ana güzergahlar ve merkezi noktalarda görev yaptı. Okul çevrelerinde bulunan taksi ve dolmuşların sınav süresince korna çalmaması konusunda denetim gerçekleştiren zabıta, sınava gecikme endişesi yaşayan bazı öğrencilerin de imdadına yetişti. Zabıta Dairesi Başkanlığı kentin çeşitli bölgelerinde 40 adayı araçlarına alarak sınava girecekleri yerlere götürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıtaları, birliklerine teslim olmak için kente gelen askerlerin de yardımına koşarak gitmek istedikleri noktalara ulaştırılmalarını sağladı.

Maske dağıtımına devam

İzmir Büyükşehir Belediyesi, adayların maskesiz sınav salonlarına alınmaması nedeniyle doğabilecek sıkıntıları önlemek için belirlenen 6 ilçede sınav merkezleri önünde su ve maske dağıtımı yaptı. Aliağa, Menemen, Bergama, Torbalı, Tire ve Ödemiş ilçelerindeki 88 merkezde görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri iki günde toplam 33 bin 200 adet maske dağıttı.