Zeybekci, gazetecilerle buluştu

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İzmir'de basın mensupları ile bir araya gelen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçim boyunca sade ve anlaşılır bir kampanya yürüteceklerini, ittifak kurdukları MHP ile İzmir'de muhteşem bir uyum olduğunu söyledi. Zeybekci, Körfez Geçiş projesinin de mutlaka tamamlanacağını belirtti.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Zeybekci, medyanın ve basın çalışanlarının önemini vurgularken projeler hakkında bilgi verdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zeybekci, önümüzdeki haftalarda seçim kampanyasıyla ilgili geniş çağlı bir toplantı yapacaklarını duyurarak, "20 ile başlayan hafta başında bir lansmanımız olacak. Ciddi bir tanıtımımız olacak. Çok fazla sayıda çok kalabalık bir tanıtımımız olmayacak. 13-14 başlıkta toplayacağız ama ‘ulaşım' dediğimiz zaman içinde 50 proje çıkarabilirsiniz. İzmir'in genel bütün sorunlarını belirli takvim içinde çalışmamız olacak. Onların çalışmalarını yapıyoruz. Partimizin de geçmiş bir hafızası var. Uzman arkadaşlarımızdan, üniversite camiasında yararlanıyoruz. Çok güzel, sade, net, anlaşılır projelerimiz var. İlçe belediye adaylarımızla birlikte ayrıca çalışıyoruz. Büyükşehir ve ilçe projelerini de sizlerle paylaşacağız” diye konuştu.

Gümbür gümbür bir kampanya yapmayacaklarını kaydeden Zeybekci, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı çevre duyarlılığın olan her yerde poster, afiş, gürültü kirliliği yapan gümbür gümbür bir seçim kampanyamız olmayacak. İzmir'de vatandaşlara dokunan, yürüyen; mahallelerde, sokaklarda, sanayi sitelerinde, apartmanlarda, fabrikalarda, pazarlarda yürüyen bir seçim kampanyamız olacak. Zaten şu anda da başladık. Ziyaretlerimiz sürüyor. Vatandaşları önce dinliyoruz. İzmir'i dinliyoruz. İzmir'in kanaat önderleri ile bir araya geliyoruz. İzmir'in bu konuda uzman kişileri ile konuşuyoruz. İzmir'in hikayesi peşindeyiz. Bu noktaya hızla gidiyoruz. Dünyanın ve bölgenin gelişmeleri, ülkemizin yönelimleri gelişimleri, önümüzdeki 50 yıllık öngörüleri ve İzmir'in hikayesi İzmir'i pazarlayacağız. Nereye pazarlayacağız dünyaya pazarlayacağız. Elindeki ürünü dünyaya pazarlayamıyorsan kime yarar ki ne yaptığın? Dünyanın neyi aradığını, neye dikkat ettiğini gayet iyi biliyoruz. Bu dünyadaki her alanda yatırımcıların nasıl alt yapı istediğini, şehir istediğini, çevre hassasiyeti istediğini çok iyi biliyoruz. İzmir'in hikayesini bu şekilde yazmak zorundayız. Yoksa İzmir'e ilgili hiçbir ismi zikretmeyeceğim. Hiçbir kişiyle işim de olmayacak. Geleceğe bakacağız. Geleceğin İzmir'ine bakacağız. Gayet sadece sakin, bildiğimiz siyasi çekişmelerin olmadığı bir kampanya olacak” ifadelerini kullandı.

“31 Mart akşamı en çok konuşulan şehir İzmir olacak”

Zeybekci, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göreve gelmesi halinde tramvayın kaldırılıp kaldırılmayacağı hakkındaki soruyu yanıtlayan Zeybekci, "Tramvayı niye kaldıralım yanlış anlaşılmıştır. Yapılmış yapılmıştır. Eksiklikler varsa giderilir. Ancak bazı yerlerde arızalar olduğunu biliyoruz" derken, İzmir'i seçim süresinde nasıl konumlandırıldığıyla ilgili soruya da "Tartışma programlarında Ankara ve İstanbul'u konuşuyorlar. Geçen gün gazetecilere ‘31 Mart akşamı en çok konuşulan şehir İzmir olacak' dedim. İzmir 1 Nisan günü inşallah Anadolu'ya güneşin doğduğu yer olacaktır” yanıtını verdi.

"Körfez Geçiş projesini mutlaka tamamlayacağız”

İzmir'le ilgili hayalini anlatan Zeybekci, “Dünya öyle hızlı gelişiyor ki. Dünyada bildiğini tüm o lojistik alışkanlıkların tamamı değişiyor. Bunda en avantajlı yerlerden biri Türkiye. Türkiye'nin en avantajlı şehri de İzmir. Hedefimiz İzmir'in farkını fark ettirmek ve sonra da onu hazır etmek” dedi.

Zeybekci, Körfez Geçiş projesi hakkındaki soruya da "Türkiye'de ve dünyada bu konudaki uzmanlarla bir araya gelerek çok kısa sürede seferberlikle Körfez Koruma ve Kullanma Master Planı yapılacak. Önce Körfez'i tanımamız lazım. Çevre hassasiyetlerini de yerine getirerek bir çözüm üreterek Körfez Geçiş projesini mutlaka tamamlayacağız ama önce hassasiyetlere dikkat ederek. Körfez etrafında tüm ulaşım sistemini tamamlamamız gerekiyor” cevabını verdi.

Zeybekci bir gazetecinin Çandarlı Limanı hakkındaki soruyu da "Çandarlı gerek Çanakkale ve gerek İzmir-İstanbul otoyolu hedefine konmuş durumda. Çandarlı'nın önümüzdeki süreçte 4-5 milyonluk kapasiteye ulaşması planlanıyor. Potansiyel anlamında Çandarlı'nın Ege ve Akdeniz'in en büyük limanı olması hedefimizdir. Çandarlı'dan dönüşümüz yok. Çandarlı doğru yer, en iyi yerdir" diye konuştu.

"Yüzde 70'ler seviyesinde 'oy veririm' yanıtı”

AK Parti adayı MHP ile kurdukları ittifak üzerine, “Yüzde 100 uyum olsak aynı parti olurduk ama muhteşem bir uyum var İzmir'de. MHP İzmir İl Başkanımız ve teşkilatta, AK Parti'de gördüğümüz sıcaklığın aynısı var. Cumhur İttifakı'nın adayıyız. İl binasında, ilçe binalarında posterlerimiz var. Seçim büroları kuracaklar. Biz de orada yer alacağız. 1,5 ay önce MHP'li kardeşlerimizin AK Parti'li adaya oy oranı ile şimdi arasında 13-14'lük fark var. Yüzde 70'ler seviyesinde 'oy veririm' demek bizim için oldukça iyi bir noktaya gelmişiz demektir” şeklinde konuştu.

Haber almanın kutsal olduğunu vurgulayan Zeybekci, şöyle konuştu:

"Sizler, insanların vazgeçilmez kutsal hakkı olan haber alma hakkını yerine getiriyorsunuz. Dünya hızlı gelişiyor. 10 sene önceki, 2 sene önceki gazetecilikle bugünkü gazetecilik çok farklı. O gün elimizde olan imkanlar bugünün 30'da biriydi. İmkan azdı ama zevkliydi. Şimdi medya alanına baktığımızda imkanlar çok fazla. Ben fotoğraf çekmeyi çok seven biriyim. Önceden deklanşöre basarken canım giderdi. Her bastığında para gidiyordu. Çok pahalıydı. Şimdi istediğin kadar basabiliyorsun. Önceden gazetecilerin kaset ulaştırmak için havaalanına gitmesi ayrı bir yarıştı. Şimdi bir tuşla olması gereken yere gidiyor. Haber vermek, haber almak, bilgi sahibi olmak. Dünya ikiye ayrıldı. Bilgiyi üretenler, bilgiyi tüketenler. Bilgiyi üretenler aynı zamanda dünyada her şeyi yönetenler diye tanımlayabiliriz."

"İzmir'in elini tuttuk, nabzını tuttuk, gözlerinin içine baktık”

15 yıla yakındır aktif siyaset yaptığını ifade eden Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ondan önce sivil toplum kuruluşlarında çalıştım. 20 yıl boyunca basın çalışanlarıyla yakın ilişkilerim oldu. Denizli'de belediye başkanı olduğumuzda seçim kampanyamız 25 gün sürdü. Basın çalışanlarının zorluklarını yakından gördük. Gazeteciler olarak yerlerinin olmadığını söyledik. Belediyemizin en güzel yerlerinden birini onlara tahsis ettik. Onları gördüğümüzde en büyük kaygılarının konut olduğunu gördük. Hemen bunu çok ciddiye aldık. Yaklaşık 200 basın çalışanına uygun imkanlarla ev sahibi yaptık. Toplu konut çalışmalarımızda göl manzaralı yerde konut çalışması yaptık. Yaklaşık 1,5 aydan beri İzmir'i çok daha yakından tanıdık. İzmir'in elini tuttuk, nabzını tuttuk, gözlerinin içine baktık. Bu konularla ilgili inşallah her şeyin hayırlısı ama inşallah 1 Nisan'dan sonra sizlerle bu konularda bir araya gelmeyi isterim. Bilgi almak ve bilgi vermek, yerel yönetimlerin en önemli işlerinden biridir. Bilgi alma işlemi herhangi bir memur eliyle yapmamalı. Bilgi alma işlemini basın çalışanları eliyle yapmalı. Bilgi verme işini de basın çalışanları eliyle yapmalı."

Zeybekci, "2,5 aylık bir dönemimiz kaldı. Sizlerle birlikte belki fiziğe dayanan bir tempomuz olacak. Sizleri yorarsak da kusura bakmayın. Kusurumuz olursa hakkınızı helal edin. Sizi üşütürsek, ıslatırsak kusura bakmayın" dedi.

Zeybekci toplantının ardından gazetecilerle birlikte fotoğraf çektirirken, Zeybekçi daha sonra gazetecilerin fotoğrafını çekti.