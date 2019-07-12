Ziraat odaları başkanları Çeşme'de buluştu

İzmir Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Çeşme Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde, Çeşme'de gerçekleştirildi.

Çeşme Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer'in ev sahipliği yapılan İzmir Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısına; Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı ile Menemen, Bergama, Kınık, Aliağa, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Tire, Ödemiş, Beydağ, Bayındır, Torbalı, Menderes, Urla ve Seferihisar ziraat odaları başkanları katıldı.

Her ay bir ilçede gerçekleştirilen ve temmuz ayı toplantısının Çeşme Ziraat Odası'nda gerçekleştirildiği toplantıda, çiftçilerin sorunları görüşüldü.

Toplantının son bölümünde ise, yıllarca Çeşme Ziraat Odası Başkanlığı yapan Salih Orbay'a ve bazı ilçelerin eski ziraat odası başkanlarına plaket verildi.

İl Koordinasyon Kurulunun Çeşme'deki toplantısı, verilen yemekle sona erdi.