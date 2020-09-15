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864 ahşap parçasıyla Sultanahmet Camii'nin maketini yaptı

Kahramanmaraş’ta yaşayan ahşap ustası 864 parçayı birleştirerek Sultanahmet Camii’nin maketini yaptı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan ahşap ustası 864 parçayı birleştirerek Sultanahmet Camii'nin maketini yaptı.


Demirciler çarşısı esnaflarından 70 yaşındaki 3 çocuk babası Mustafa Tanır 1,5 ay süren titiz bir çalışma sonrası İstanbul'daki Sultanahmet Camiinin maketini bitirdiğini söyledi.


Emekli olduktan sonra aldığı siparişleri ahşaba işlediğini söyleyen Tanır, “Ahşaptan maket yapımı incelik ve sabır isteyen bir uğraş. Talep halinde ahşaptan istenen he türlü ürünü yapıp teslim edebilirim. Sultanahmet Camii maketi ise 1,5 ay sürdü ve çalışmasını yaparken çok huzur buldum. Severek yapıyorum ve ağaç kokusu bana ayrı mutluluk veriyor. Burada işim yarım kalmasın diye saatlerce vakit ayırdığım oluyor. Burada çalışmanın huzuru her şeye değer" dedi.

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