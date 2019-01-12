AKEDAŞ öğrencilere enerjiyi verimli kullanmanın yollarını anlattı

Ş, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında öğrencilere, 'Günlük yaşamda enerji verimliliği ve tasarrufu' semineri düzenledi.

Her yıl Ocak ayının 2. haftasında yurt genelinde kutlanan ‘Enerji Verimliliği Haftası' nedeniyle Kahramanmaraş ve Adıyaman'da elektrik dağıtım hizmeti veren Ş, Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerine enerjiyi verimli kullanmanın pratik yollarını anlattı.

Eğitim seminerleriyle enerji verimliliği bilinci aşılamayı ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Ş, uzman personeli aracılığıyla ülkemizdeki enerji kaynakları ve enerjinin genel görünümü, neden enerji tasarrufu yapmalıyız? Binalarda enerji tasarrufu, elektrikli ev aletlerinde enerji tasarrufu ve enerji tasarrufu sonucunda kazandıklarımız'' soruları karşısında bilgilendirme yapıyor.

Enerji verimliliği ve düzenlenen seminerler hakkında açıklamada bulunan Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, ‘' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye'de Enerji Verimliliği Ve Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı adına geniş çaplı çalışmalar yapılmıştır ve yapılan çalışmalar doğrultusunda, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2 Ocak 2018 Tarihli ve 30289 (mükerrer) Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bina Ve Hizmetler, Tarım, Enerji, Ulaştırma, Sanayi Ve Teknoloji, Yatay Konutlar, Enerjiyi verimli kullanmak adına oluşturulan 55 eylem planının ana başlıklarıdır. Bu doğrultuda ülke genelinde geniş çaplı mevzuatlar oluşturularak, önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde Yerli ve Milli Enerji politikalarına, enerji verimliliğine bu denli önem verilirken, biz Elektrik Dağıtım Şirketi olarak üzerimize düşeni yapmak için kendimizi sorumlu görüyoruz” dedi.

Türkiye'de enerji için ayrılan kaynağın ülke ekonomisinde geniş anlamda yer edindiğine dikkat çeken Yılmaz, “Ülke ekonomisi ve ülkemizin geleceği için çok önemli bir yere sahip olan enerji ihtiyacı, büyük ölçüde ithalatla karşılanıyor bu sebeple Enerji verimliliğinin mili ve sosyal sorumluluk olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Enerji verimliliğine yönelik tüm çabaların hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomimize katkı sağlayacağı bilincini ulaşabildiğimiz herkese aşılamak isteriz. Şirketimiz yetkili uzman mühendisleri tarafından yapılan sunumların hane ekonomisine ve milli ekonomiye katkı sağlamasını umarak, bu tür çalışmaları devam ettirmeyi planlıyoruz, ayrıca çalışmaların tüm sorumlu kuruluşlar tarafından devam etmesini temenni ederiz” şeklinde konuştu.