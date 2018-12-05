Cezaevi firarisi saklandığı bazada yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 16 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonla saklandığı bazada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılık, hırsızlık ve basit yaralama gibi 16 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi M.A.Ö.'yü (37) yakalamak için çalışmalarını sürdüren Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin, ilçeye bağlı Çiçek Mahallesi'nde kız kardeşinin evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, belirlenen adresin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. Evin içerisinde detaylı bir arama yapan jandarma ekipleri, şüpheliyi bazanın içinde saklanırken yakaladı. Kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan M.A.Ö., işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Elbistan Adliyesi'ne çıkarılan zanlı, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesine müteakip tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Şüphelinin, Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan yaklaşık 1 yıl önce izinli çıktıktan sonra firar ettiği öğrenildi. M.A.Ö.'nün, 1 yıllık firarının ardından kısa bir süre önce Elbistan'a geldiği tespit edildi.